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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يناشد المزارعين بسرعة التحول لأساليب الري الحديث

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة بمسجد الأمل بمدينة الخارجة وسط إلتزام تام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وعقب الإنتهاء من أداء الصلاة، التقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، مؤكداَ على سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا للحد من الإصابات والحفاظ على سلامة الجميع. 

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كما ناشد المزارعين بضرورة التحول لأساليب الري الحديث بدلاً من الغمر وخاصة بالاراضي الزراعية القريبة من الكتل السكنية للحد من مخاطر المصارف الزراعية. 

وبحث موقف تأخير سداد رسوم حظائر الماشية المقامة على أراضي تابعة لصندوق استصلاح الاراضي، وسرعة إنهاء إجراءات أراضي وضع اليد الخاصة بزوائد التنظيم والمتخللات.

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