محافظ الوادي الجديد يكشف تفاصيل انطلاق الملتقى التسويقي الأول للتمور غدا

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفاصيل انطلاق الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية برعاية الرئيس السيسي غدا.

وقال الزملوط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن" والمذاع عبر قناة "صدي البلد2"،:" الملتقى يضم معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به ٩١ عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى.

وأشار إلي أنه تم الانتهاء من استكمال التجهيزات الخاصة بالمعرض الذى سيقام بمدينة الخارجة بحى الأمل، كما تم الانتهاء من تركيب أرضية المعرض وتركيب سور حديدى وتوصيل كافة المرافق اللازمة للظهور بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.

ولفت الي أن الملتقي يهدف الي تشجيع قطاعي الانتاج وتصنيع التمورلاستهداف الاسواق التصديرية وعرض اهم اصناف التمور المصريه واهم متطلبات منتجي التمور بالمحافظه فضلا عن توثيق الترابط وتعزيز التعاون بين متجي ومصدري التمور علي المستوي المحلي والاقليمي بالاضافة الي تحفيز الابداع والابتكار من خلال المسابقة المطروحه خلال الملتقي.