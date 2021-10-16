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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برعاية الرئيس السيسي

انطلاق فعليات الملتقى التسويقي للتمور بالخارجة اليوم

انطلاق الملتقى التسويقي
انطلاق الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور

تنطلق اليوم السبت  فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وذلك لمدة 3 أيام ( 16 الى 18 أكتوبر الجاري) بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الى جانب عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور في مصر تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تنفذ الوزارة استراتيجية لتطوير القطاع تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور، خاصة وأنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وعربياً في إنتاج التمور، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للعاملين به وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  أن الوزارة تبذل حاليا جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التمور في مصر من خلال تشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالمياً وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور وتشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل مصانع التمور للتوافق مع أنظمة الجودة العالمية والترويج لمنتجات التمور المصرية وفتح الأسواق الجديدة.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الى ان الوزارة تعمل على تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لهذا القطاع ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في كافة عمليات إنتاج وتصنيع وتعبئة التمور وتعظيم القيمة المضافة للمنتج النهائي ودعم المنتجين والمصنعين المصريين في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وأضافت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  ان الملتقى الأول للتمور يستهدف تشجيع قطاعي انتاج وتصنيع التمور لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية وكذا عرض اهم أصناف التمور المصرية بالإضافة الى توثيق الروابط وتعزيز التعاون بين منتجي ومصنعي ومسوقي ومصدري التمور في مصر.

تابعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: الملتقى سيستهدف أيضا تبادل الخبرات بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر وعرض احدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجال زراعة وصناعة وتصدير التمور بالإضافة الى تحفيز الابتكار والابداع في مجال انتاج التمور.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الى أن استضافة المحافظة للملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية والذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، تأتى في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادي الجديد والتي بلغت ١٥١ ألف طن بموسم ٢٠٢٠ بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى ١,٥ مليون نخلة، لافتاََ إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وأوضح الزملوط أن الملتقي يضم معرضاََ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به ٩١ عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية ،بالإضافة إلى ورش عمل وندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور و فتح آفاق التصدير أمام المنتجات المصرية، وكذلك تنظيم مسابقة ، لاختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى ، فضلا عن إقامة بعض الفعاليات الثقافية .

جدير بالذكر انه يشارك في الملتقى أيضا عدد كبير من منتجي ومصنعي ومصدري التمور وممثلي سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وإنتاج التمور بالإضافة الى ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية بالإضافة الى ممثلي قطاعات الأسمدة والكيماويات والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والتصنيع الغذائي فضلاً عن موردي خدمات مصانع التمور.

التمور التجارة الصناعة مصانع التجارة والصناعة الخارجة

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