مناظرة 490 حالة بقافلة "عنيك في عنينا" بقرية الرمادي بحري بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الشطب التابعة لمركز دراو ، وأيضاً قرية حاجر أبو خليفة التابعة لمركز إدفو ، والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 2678 ) مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى .

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وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وفرق الإنتشار السريع للإسعاف لمواجهة أي مواقف طارئة ، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق ومحلات بيع الحلوى بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان على تنظيم سلسلة من الحملات المكثفة خلال الأيام الماضية من خلال مراقبة الأغذية بالمديرية لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة التي يقوم بعض التجار الجشعين ومنعدمى الضمير بطرحها للمستهلكين إستغلالاً لإقبال الجمهور عليها لأحياء هذه المناسبة .

ولفت إيهاب حنفى إلى أن الحملات أسفرت عن إعدام حوالي طن و 60 كجم من حلوي المولد غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، ومخالفة لقرار الألوان 204 لسنة 2015 بإضافه ألوان غير مصرح بها ، علاوة على سحب عدد 47 عينة مختلفة لفحصها في المعامل المختلفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات ، كما تم تحرير عدد 4 محاضر للمخالفين .

كما تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبنى المحافظة رقم ( 2 ) والذى يقع على مساحة 3 آلاف م2 ويتكون من دور أرضى و 3 أدوار علوية ، يرافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرو الإسكان والمشروعات ومركز الدراسات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسوان إستمراراً لجهود المحافظة لإستثمار المباني الحكومية لتحسين بيئة العمل وإعادة إحياء المغلق منها .

مناظرة 490 حالة بقافلة " عنيك في عنينا "بقرية الرمادى بحرى بأسوان

مناظرة 490 حالة بقافلة " عنيك في عنينا "بقرية الرمادى بحرى بأسوان

مناظرة 490 حالة بقافلة " عنيك في عنينا "بقرية الرمادى بحرى بأسوان