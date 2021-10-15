الأحد المقبل .. ثقافة أسوان تبدأ احتفالاتها بتعامد الشمس

تنطلق الأحد المقبل، فعاليات الإحتفال بتعامد الشمس بأسوان برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

هذا وسوف تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة برنامجا فنيا منوعا إحتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لاقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس فى الفترة من ١٧ إلى ٢١ أكتوبر الحالى.

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وستشارك فى الإحتفال عدد من الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى وهى فرق "أسوان، الأنفوشى، المنيا، المنصورة، كفر الشيخ، قنا، الوادى الجديد" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتى "توشكى، شلاتين" التلقائيتين، بجانب فرقة النيل للآلات الشعبية. يقام الاحتفال بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان "مسرح فوزى فوزى الصيفى، قصر ثقافة "توشكى، كوم امبو، أبو سمبل، حسن فخر الدين، دهميت، كركر،السباعية، الرديسية"، بيت ثقافة "نجع الفرس بغرب أسوان، كلابشة".

هذا وكان قد شهد كورنيش النيل بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء الخميس تنظيم كرنفال مشي للمكفوفين بالتزامن مع اليوم العالمى للعصا البيضاء والذى يجرى الإحتفال به منتصف أكتوبر من كل عام.

وإنطلقت مسيرة العصا البيضاء للمكفوفين، من أمام معبد كوم أمبو واستمرت بطريق كورنيش النيل، بمشاركة عدد كبير من المكفوفين بمحافظة أسوان ومحافظات الصعيد المجاورة، حاملين بأيديهم العصا البيضاء وعلم مصر.

ومن جانبه أكد شاذلى السنى مدير مكتب الرفيق لشئون ذوى الإعاقة والتابع للوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو بأن الإحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء أو المكفوفين منتصف أكتوبر من كل عام حيث أن العصا البيضاء هى عين الكفيف.

وأشار شاذلي السني بأن المكتب يحتفل بهذا اليوم العالمى تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وإشراف الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو من خلال تنظيم ماراثون مشي بطريق كورنيش النيل أمام معبد كوم أمبو لنشر ثقافة العصا البيضاء بجانب فقرات فنية وفاعليات ثقافية مختلفة.

وفي نفس السياق قالت دعاء السبع إحدى المشاركات فى الفاعلية، أن مشاركتها جاءت لتوصيل رسالة مفادها بأن الكفيف من حقه التحرك وحده فى الشارع دون مساعدة أحد، موضحة أن العصا البيضاء ملونة باللون الأبيض فى نهايتها لون أحمر بهدف حدوث انعكاس لأشعة الشمس أو ضوء السيارات فى المساء حتى ينتبه قائدو السيارات من مرور شخص كفيف بعصا.