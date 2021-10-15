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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

28 قضية تموينية

تنفيذ 516 حكما وضبط 531 مخالفة مرورية بـ أسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان  اليوم، الجمعة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية  والمواد المخدرة عن ضبط تم ضبط عدد (2) متهم و بحوزتهم كمية من البانجو تزن (3.000)جرام و (100) جرام حشيش و (2) سلاح .   

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 516 أحكام قضائية شملت ضبط 132 حكم حبس جزئي، و25 حكم حبس مستأنف، و213 أحكام بغرامات، و146 حكما بمخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وضبط قضية لبدالين تموين ، علاوة على ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، فضلاً عن ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر المقرر.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 531 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 94 مخالفة، وتحرير 146 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص لـ 55 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 73 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة، علاوة على ضبط 42 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم شرطة أول أسوان، حيث أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو ــ أقراص مخدرة".

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجون عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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