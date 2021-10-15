رئيس "جلوبل إك" البريطانية: ضخ استثمارات بمحطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان

أكد مايك سكولي الرئيس التنفيذى لشركة "جلوبل إك" البريطانية أن مصر تذخر بإمكانات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة مما يجعلها دولة استثنائية وفريدة لما بها من مصادر لتوليد طاقة الرياح وكذلك الطاقة الشمسية.



وقال مايك سكولى - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في أعقاب الاحتفال بضح شركة " جلوبل إك" استثمارات في محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان - إن الشركة التي تعد من أكبر المستثمرين العالميين في قطاع الطاقة المتجددة بأفريقيا على استعداد لدعم مصر للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.



وردا على سؤال حول الأسباب التي شجعت الشركة على الاستثمار الآن في محطة بنبان.. أوضح أن القرار تم اتخاذه منذ ثلاث أو أربع سنوات.. موضحا أن مصر مؤهلة بشكل كبير لتشجيع المزيد من المستثمرين على إقامة مشروعات بما في ذلك في قطاع الطاقة المتجددة.



واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية أن مصر تمثل وجهة هائلة للاستثمار في هذا القطاع مقارنة بدول أخرى فمصر تمتلك الصناعة المتطورة والقوى العاملة ذات التعليم العالٍى، وهناك الكثير من رأس المال البشري المتميز، إضافة لوجود مساحات من الأراضي الشاسعة التي يمكن استثمارها لإقامة محطات للطاقة الشمسية والرياح على أراضيها مقارنة بدول العالم الآخرى ، حيث أن بعض الأماكن الأخرى مثل الكثير من البلدان الأفريقية ليس لديها تلك المميزات.



وحول الخطوات التي تعتزم الشركة اتخاذها في مصر وما إذا كانت تعتزم توسيع إستثماراتها..أوضح انه بالفعل فان "جلوبل إك" تسعى للقيام بمزيد من الاستثمارات في مصر في قطاعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.