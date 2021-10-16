محافظ الإسماعيلية يتفقد آثار حريق مصنع الهندية

تفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، آثار حريق مصنع الهندية للملابس الذى وقع قبل قليل.

استمع محافظ الإسماعيلية إلى شرح تفصيلى حول حادث الحريق والإجراءات التى تمت أثناء الحادث وكذلك الإجراءات التى يقوم بها المصنع لرفع الآثار الناتجة عن الحريق.

كما اكد المحافظ خلال جولته، تشكيل لجنة عاجلة لتحديد الأسباب الأولية للحادث وحجم الخسائر وإعداد تقرير فني فى أسرع وقت ممكن.



وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.



كما أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، توجيه مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي حطب، وكيل الوزارة، علي رفع حالة الطواريء بأقسام الطواريء والاستقبال بالمستشفيات بالتزامن مع حريق هائل بمصنع الهندية للملابس، تحسبًا لاستقبال مصابين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المستشفيات وتوافر جميع الأدوية بقسم الطوارئ والاستقبال في المستشفيات القريبة من موقع الحريق.

ونشب، اليوم السبت ، حريق هائل في مصنع كبير فى منطقة الاستثمار مجاور لمصنع ملابس اوراجلو بالإسماعيلية.

كشفت المصادر الطبية عن إصابة عدد من العاملين المتواجدين بمقر الواقعة بالاختناق، كما أكدت المصادر علي الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لاقرب مستشفي.



وتدخلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالدفع بخمس سيارات إطفاء الحريق والتدخل السريع من أجل السيطرة علي الحادث.



وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل باحد المصانع بمنطقة الاستثمار، وتم الدفع ب 5 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

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