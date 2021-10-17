التصديري للصناعات الغذائية: تنظيم بعثات ترويجية لأفريقيا ونستهدف زيادة الصادرات للصين

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يخطط لتنظيم بعثة تجارية بشكل ربع سنوي لدول أفريقية، مثل مدغشقر وكينيا، و موريشيوس والسنغال وغانا، والمغرب ،والجزائر .

وأوضح في تصريحات له على هامش مشاركته بالملتقى التسويقي المصري الأول للتمور والمقام بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، إن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المجلس لزيادة الصادرات التي تشمل التركيز على زيادة الصادرات إلى السوق الإفريقي.







وذكر الضوي أنه تم تنظيم بعثات تجارية ناجحة إلى كلا من أوغندا وتنزانيا أسفرت عن قيام العديد من المستوردين بزيارة مصر للمشاركة في معرض “فود أفريكا” المزمع عقده في ديسمبر المقبل لعقد الصفقات.

وأشار إلى أن المجلس يستهدف أيضا التركيز على زيادة صادرات إلى السوق الصيني خاصة في قطاع المجمدات التي لها أصل زراعي، كالفراولة المجمدة، والخرشوف المجمد، والبسلة، والفاصوليا.

ولفت الضوي إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا، فأن صادرات الصناعات الغذائية للصين زادت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 55 مليون دولار لتسجل 88 مليون دولار.