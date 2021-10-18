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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معجزات حدثت يوم ميلاد النبي؟.. تعرف عليها

ما المعجزات التي
ما المعجزات التي حدثت يوم ميلاد النبي

المعجزات التي حدثت يوم ميلاد النبي.. تحل علينا ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الليلة المباركة من مغرب يوم الإثنين، وحتى مغيب شمس اليوم الثلاثاء، وفي تلك الليلة من المعجزات والدلائل والبراهين التي شهد بها غير المسلمين من أتباع الديانات السابقة والمشركين على حد سواء.

 

المعجزات التي حدثت يوم ميلاد النبي.. شهد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعجزات، ليس في مكة فقط ولكن في بلاد المشرق والمغرب، فجاء ميلاد النبي إيذانًا بميلاد الإيمان في قلوب البشر.

 

ما المعجزات التي حدثت يوم ميلاد النبي


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما المعجزات التي حدثت يوم ميلاد النبي؟”.

 

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هناك إرهاصات للنبوة أى أمور خارقة شديدة حصلت أثناء الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله.

 

وأضاف أمين الفتوى إن من ضمن هذه المعجزات  جفاف بحيرة ساوة فى بلاد فارس، وسقوط شرف كثيرة فى إيوان كسرى.

 

وتابع أمين الفتوى أنه مما ورد من هذه الإرهاصات والمعجزات أيضا تصدع بعض شرفات قصور قيصر، وإخماد نار فارس "نار المجوس".

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معجزات ميلاد النبي

ذكر أهل السير معجزات ولادة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومنها: 

أولًا: أنه وُلِد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مختونًا مقطوع السرة، وخرج نورٌ معه، أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية، بحسب شهادة أم عثمان بن العاص، وأم عبد الرحمن بن عوف، اللتين باتتا عند أم النبي ليلة الولادة، فقد قالتا: رأينا نورًا حين الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب.


ثانيًا: قالت السيدة آمنة أم النبي، إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله، وأتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذه ووضعه في حجره.


ثالثًا: كانت أُمّه عليها سلام الله قد سمّته أحمد قبل أن يسمّيه جدّه وكان هذا الاسم نادرًا بين العرب فلم يسم به منهم سوى 16 شخصًا، ولذا فإنّه كان من إحدى العلامات الخاصّة به.

 رابعًا: تساقطت الأصنام في الكعبة على وجوهها.

خامسًا: انكسر إيوان كسرى (ملك الفرس في ذلك الوقت)، وسقطت أربع عشرة شرفة منه.

سادسًا: أخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام.
سابعًا: جفت بحيرة ساوة (وهي بحيرة مغلقة ذات ماء مالح تقع في محافظة المثنى، جنوب العراق على بعد عدة كيلومترات من مدينة السماوة مركز المحافظة).

 ثامنًا: لم يبقَ سريرٌ لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا.

 تاسعًا: انتُزع علم الكهنة، وبطُل سحر السحرة، ولم تبق كاهنةٌ في العرب إلا حُجبت عن صاحبها.
عاشرًا: حجب إبليس عن السموات السبع، فكان إبليس - لعنه الله - يخترق السماوات السبع ، فلما وُلد عيسى عليه السلام حُجب عن ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما وُلد رسول الله - صلّى الله عليه وآله - حُجب عن السبع كلها ورميتْ الشياطين بالنجوم.

 

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