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رئيس التحرير
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توك شو

كنت أوفر.. تعليق ناري من عمرو أديب على انسحاب ابو تريكة من استديو بي إن سبورت على الهواء

الاعلامي عمرو أديب
الاعلامي عمرو أديب

علق الاعلامي عمرو أديب، على انسحاب اللاعب السابق محمد ابو تريكة، من استوديو تحليل قناة "بي ان سبورت" ، أثناء تحليل إحدى المباريات في الدوى الانجليزي، بين فريقي توتنهام ونيوكسيل.

 

وقال الاعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن في مباراة توتنهام ونيوكسل شعر مشجع بتعب ومرض ووقف الحكم المباراة في موقف رائع، مشير الي ان المشجع مصاب بإغماء. 


وأضاف الاعلامي عمرو أديب، ان ابو تريكة اشاد بالحكم والدوري الانجليزي وفجأة انسحب من الاستوديو التحليلي للقاء، متابعا انه ابو تريكة برر موقفه بأنه لا يستطيع استكمال التحليل وفي مشجع مريض.


واكمل الاعلامي عمرو أديب، انه :"محدش من المشجعين او اللاعيبة عمل زي ابو تريكة وطلب الماتش يوقف يعني، وقال ابو تريكة لا، ده إنسان، وبيموت، ولازم يكون عندي إنسانية ، وده موقف كان غريب جدا، وقرر ابو تريكة ان ده شيء يجب أن يتوقف عنده، وتخيل الماتش موقفش".


واردف الاعلامي عمرو أديب، أن تقديري ان عمل المذيع في القنوات المختلفة يتحكم فيه أخلاقيات كثيرة ويجب أن تتسق مع الموقف، وشعرت ان :" ابو تريكة كان اوفر شوية، وكان كتير اوي وأعتقد أن الإدارة الخاصة بالقناة ستتحدث معه بطريقة مختلف وخاصة ان أحرج المذيع وطاقم فريق التحليل ".

عمرو أديب محمد أبو تريكة انسحاب ابو تريكة اخبار التوك شو الدوري الإنجليزي

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