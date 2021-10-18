سيد معوض يكشف حقيقة تواصل الأهلي معه للدخول في الجهاز الفني لموسيماني.. فيديو

قال سيد معوض مدرب المنتخب السابق إنه لم يتحدث معه أي مسئول في الأهلي للتواجد ضمن الجهاز الفني للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف في تصريحات لبرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "مرحلة المدرب المساعد انتهت بالنسبة لي، لكن في الأهلي ومنتخب مصر مستعد للتواجد في الجهاز الفني بأي صفة".

وأكمل:" أسعى للتواجد في فريق لا يعاني من أي أزمات وخصوصا المادية، أنا كنت لاعب كرة ولو لم أكن أحصل على مستحقاتي سأفقد تركيزي، وتعرضت لبعض هذه الأمور من قبل، ولكن هناك فوارق بين اللاعبين، في النادي الأهلي من بعد توقف الدوري وأزمة ستاد بورسعيد وتوقفت المستحقات لكننا كنا نشارك وحققنا بطولتين إفريقيا".

وأردف: "اعتزلت في 2014 ولكن كنت أحصل على مستحقاتي من الأهلي شهريا حتى عام 2016، لأننا لم نحصل على المستحقات وقت الأزمة ولكن فزنا ببطولتي إفريقيا، وكان لابد أن نقف بجانب النادي لأن الأهلي التزم معنا ماديا وفي وقت تعثره لابد أن نقف مع النادي لأنه كان يمنحنا رواتبنا قبل موعدها، في الأهلي كنا نحصل على حقوقنا".