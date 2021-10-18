انتبه .. 3 أسباب وراء آلام الظهر أثناء الحمل

الحمل يغير حياة أي امرأة لاكثر من طريقه، بالإضافة إلى الاستعداد عقليًا وعاطفيًا لرعاية كائن آخر ، فإن عملية الحمل هي في حد ذاتها رحلة فريدة لكل امرأة.

مشكلة شائعة أخرى مرتبطة بالحمل هي آلام الظهر بشكل عام وآلام أسفل الظهر بشكل خاص، في دراسة أجريت على النساء الحوامل ، وجد أن ما يقرب من 80٪ من النساء في الدراسة يعانين من آلام الظهر .

في حين أن آلام الظهر أثناء الحمل أمر شائع ، إلا أن درجات تأثيره على الحوامل تختلف من امرأة إلى أخرى، حتى لو حملت نفس المرأة عدة مرات ، فإن شدة آلام الظهر ، إذا تعرضت لها ، قد لا تكون هي نفسها في جميع حالات الحمل.

أسباب آلام الظهر أثناء الحمل

كشفت الدراسات المختلفة التي أجريت على النساء الحوامل عن مجموعة من العوامل التي تساهم في آلام أسفل الظهر، يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى تغييرات جسدية وفسيولوجية. أسباب جسدية

1- زيادة الوزن

يمارس الوزن المكتسب أثناء الحمل ضغطًا إضافيًا على مفاصل وعضلات الجسم، يؤدي الوزن الإضافي أيضًا إلى إجهاد منطقة الحوض وكذلك منطقة أسفل الظهر.

2. زيادة حجم المعدة

كما أن التغيير في حجم البطن أو المعدة يثقل كاهل الحوض مما يؤدي إلى ألم في اسفل المعدة المرأة الحامل.

3. تغيير في مركز الثقل في الجسم

يتغير مركز جاذبية الجسم أثناء الحمل ، مما يزيد من الضغط الواقع على أسفل الظهر، كما أن وضعية الجسد التي تتخذها المرأة الحامل لها دور تلعبه، أدت العديد من الدراسات إلى اكتشاف أن آلام أسفل الظهر [LBP] أثناء الحمل قد تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشكل عام بحركات الجسم ، وبشكل خاص بوضعية الجسم .