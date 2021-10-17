حبوب منع الحمل تُضاعف خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن تبدأ معدلات البقاء على قيد الحياة من السرطان في الانحسار نتيجة التراكم الهائل الذي يواجه NHS. ومع ذلك ، يمكن لبعض التدابير الوقائية أن تقلل من تأثير المرض يمكن لمكمل غذائي يبدو أنه صحي أن يضر الجسم أكثر من نفعه.



يستمر العبء العالمي للسرطان بوتيرة متسارعة ، على الرغم من تكثيف الجهود لإيجاد علاج في العقد الماضي. تظل خيارات نمط الحياة أفضل إجراء وقائي ضد المرض. ومع ذلك ، فإن زيادة خطر الوفاة بسبب السرطان لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكالسيوم ، يحذرنا من أنه يجب تناول المكملات بحذر.

أضرار المكملات الغذائية تسبب السرطان

وعد صعود سوق المكملات الغذائية في مطلع القرن بنهج سريع الإصلاح لصحة أفضل ومع ذلك، فقد تم مؤخرًا التشكيك في فعالية المكملات الغذائية وسلامتها في بعض الحالات.

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن بعض الحبوب قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض ، وخاصة من خلال سوء إدارة الجرعة في المراجعات الأخيرة ، حذر الباحثون من المخاطر المرتبطة بمكملات الكالسيوم.

توضح NHS: "يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل الكالسيوم الذي تحتاجه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن "إذا كنت تتناول مكملات الكالسيوم ، فلا تتناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارًا.

"من غير المحتمل أن يسبب تناول 1500 ملليغرام (ملغ) أو أقل في اليوم أي ضرر. قد يؤدي تناول جرعات عالية من الكالسيوم إلى آلام في المعدة وإسهال ".

ومع ذلك ، حذر أحد التحليلات التلوية التي أجراها باحثون من جامعة تافتس في ماساتشوستس من أن الناس قد يعرضون أنفسهم للخطر من خلال تناول جرعات أعلى من 1000 ملغ في اليوم.

من أجل التحليل ، حلل الباحثون السجلات الطبية لأكثر من 27000 بالغ أمريكي.

بعد أكثر من 12 عامًا من المتابعة ، كان هناك حوالي 24 حالة وفاة مرتبطة بالسرطان بين مستخدمي المكملات الغذائية مقارنة بـ 12 في غير المستخدمين.

أشارت النتائج إلى أن هناك خطرًا أكبر بنسبة 53 في المائة للوفاة من السرطان.

كان هناك أيضًا دليل على أن الاستهلاك غير الضروري لفيتامين د قد يزيد من خطر الوفاة من أي سبب.

قال كبير العلماء الطبيب فانغ فانغ زانغ ، من جامعة توفت: "من المهم أن نفهم الدور الذي قد تلعبه العناصر الغذائية ومصدرها في النتائج الصحية ، خاصة إذا كان التأثير قد لا يكون مفيدًا.

"تدعم نتائجنا فكرة أنه بينما يساهم استخدام المكملات في زيادة قيمة المدخول الكلي للمغذيات ، إلا أن هناك ارتباطات مفيدة مع العناصر الغذائية من الأطعمة التي لا تظهر مع المكملات.

"تؤكد هذه الدراسة أيضًا أهمية تحديد مصدر المغذيات عند تقييم نتائج الوفيات."

جاءت النتائج في أعقاب دراسات سابقة سلطت الضوء على الارتباط بين مكملات الكالسيوم وزيادة خطر الإصابة بالخرف والنوبات القلبية.

تقول NHS إن المعدن يلعب عدة أدوار رئيسية في صحتنا ، بما في ذلك الحفاظ على عظام وأسنان قوية وإدارة تقلصات العضلات.



تم تقديم المكمل الغذائي في بداية القرن العشرين لمعالجة نقص الكالسيوم الحاد بين الفقراء.

يمكن أن يؤدي النقص الحاد إلى كساح الأطفال وتلين العظام أو هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلث سكان المملكة المتحدة يتناولون المكملات الغذائية يوميًا.