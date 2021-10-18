طبيبة روسية تقفز من الطابق الـ 9 بأحد المستشفيات بسبب فيروس كورونا

سقطت طبيبة أسنان بارزة حتى وفاتها من جناح لـ "كوفيد-19" في أحد المستشفيات بـ روسيا في الطابق التاسع، بعد أيام من وفاة والديها بسبب فيروس كورونا المستجد.

تم العثور على "داريا خوروفسكايا" البالغة من العمر 35 عامًا، أخصائية تقويم أسنان روسية تحظى باحترام كبير، غارقة في دماؤها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت لاحقًا متأثرة بجراحها في سان بطرسبرج.

تم الكشف منذ ذلك الحين عن وفاة والدتها ، الأستاذة لينا خوروفسكايا ، 58 عامًا ، وهي خبيرة معترف بها دوليًا في التشخيص السريري، بعد إصابتها بـ فيروس كورونا كوفيد قبل أربعة أيام.

كما توفي والدها أوليج خوروفسكي ، 58 عامًا ، رئيس مستشفى أسنان خاص رائد بعد إصابته بـ فيروس كورونا في أواخر سبتمبر.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الوفيات المماثلة من قبل الأطباء الروس خلال الوباء، قال مرضى آخرون في جناحها في مستشفى إليزافيتينسكايا إن أخصائية تقويم الأسنان المأساوية كانت قريبة من والديها وذهلت بسبب وفاتهما.

وأفادت الأنباء أن الطبيبة الروسية كانت تعاني من اكتئاب شديد لفقدانهم فقد سقطت من نافذة في الطابق التاسع بارتفاع 90 قدما، وأصيبت بجروح متعددة، وتم إدخالها إلى المستشفى بسبب مضاعفات Covid-19 بعد يومين من وفاة والدتها.

تم العثور على الدكتورة خوروفسكايا التي كانت تعمل في عيادة والدها، على قيد الحياة ، وهرعوا بها إلى العناية المركزة لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها.