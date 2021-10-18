جريس الشقيقة الصغرى صوفيا.. أول روبوت ممرضة في العالم لرعاية كبار السن

طور الباحثون مؤخرًا ممرضة روبوت جديدة وحرصوا في تصميمها لتبدو وتتصرف كإنسان، وأن تكون قادرة على حل المشكلات المعقدة، ونجحوا بالفعل في توفير كل هذه الإمكانيات في روبوت ممرضة، حتى أصبحت واحدة من الضيوف البارزين في مؤتمر حول الذكاء البديل في كاليفورنيا.

وقال أحد العلماء الذين يقفون وراء التكنولوجيا الرائدة إن روبوت مساعد التمريض ، المسماة "جريس"، المصممة لتقديم المساعدة والرفقة لكبار السن، ستتمكن حتى من مناقشة الطقس معهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ستظهر "جريس" علنًا للمرة الثانية في المؤتمر الرابع عشر للذكاء العام الاصطناعي ، جنبًا إلى جنب مع الدكتور بن جورتزل ، مؤسس شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي SingularityNET

وصفتها الشركة بأنها الأخت الصغيرة لـ صوفيا ، الروبوت الاجتماعي الذي طورته شركة Hanson Robotics ومقرها هونغ كونغ وتم تفعيله في عام 2016.

وقالت جانيت آدامز ، رئيس العمليات في SingularityNET :"'تعتمد أجهزة جريس على نفس منصة Hanson Robotics مثل صوفيا، ومع ذلك ، فإن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم مختلف تمامًا".

كانت صوفيا شخصية تهدف إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من التفاعلات المختلفة ، بينما ركزت جريس بشكل خاص على الرعاية الصحية ، حيث عملت في دورها الأول كمساعد تمريض ورفيق اجتماعي لكبار السن.

قالت آدامز: "لقد سمح لنا تركيز جريس المتخصص نسبيًا باتخاذ نهج مختلف لبرنامجها ، والذي يتضمن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدًا والتي كانت أكثر وضوحًا للعمل في المجال الضيق".

وأوضحت آدامز :"باستخدام هندسة البرمجيات البديلة ، أن جريس قادرة على استخدام أنواع مختلفة من التفكير والإدراك لصوفيا - على الرغم من أن كليهما نظامان سريع التطور".