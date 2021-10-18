عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريس الشقيقة الصغرى صوفيا.. أول روبوت ممرضة في العالم لرعاية كبار السن

صدى البلد

طور الباحثون مؤخرًا  ممرضة روبوت جديدة وحرصوا في تصميمها لتبدو وتتصرف كإنسان، وأن تكون قادرة على حل المشكلات المعقدة،  ونجحوا بالفعل في توفير كل هذه الإمكانيات في روبوت ممرضة، حتى أصبحت واحدة من الضيوف البارزين في مؤتمر حول الذكاء البديل في كاليفورنيا.

وقال أحد العلماء الذين يقفون وراء التكنولوجيا الرائدة إن روبوت مساعد التمريض ، المسماة "جريس"، المصممة لتقديم المساعدة والرفقة لكبار السن، ستتمكن حتى من مناقشة الطقس معهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

txt

الأمير تشارلز والأمير ويليام يخططان لـ كسر أهم القواعد الملكية

txt

تصفيق حاد لفريقهم.. انهيار مدرج بالمشجعين أثناء مباراة كرة قدم

ستظهر "جريس" علنًا للمرة الثانية في المؤتمر الرابع عشر للذكاء العام الاصطناعي ، جنبًا إلى جنب مع الدكتور بن جورتزل ، مؤسس شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي SingularityNET

وصفتها الشركة بأنها الأخت الصغيرة لـ صوفيا ، الروبوت الاجتماعي الذي طورته شركة Hanson Robotics ومقرها هونغ كونغ وتم تفعيله في عام 2016.

وقالت جانيت آدامز ، رئيس العمليات في SingularityNET :"'تعتمد أجهزة جريس على نفس منصة Hanson Robotics مثل صوفيا، ومع ذلك ، فإن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم مختلف تمامًا".

كانت صوفيا شخصية تهدف إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من التفاعلات المختلفة ، بينما ركزت جريس بشكل خاص على الرعاية الصحية ، حيث عملت في دورها الأول كمساعد تمريض ورفيق اجتماعي لكبار السن.

txt

اليوم العالمي للمدير.. 9 خطوات تخطف بها ثقة رئيسك في العمل

txt

تحليل أسنان يقلب تاريخ أمريكا رأسا على عقب

قالت آدامز: "لقد سمح لنا تركيز جريس المتخصص نسبيًا باتخاذ نهج مختلف لبرنامجها ، والذي يتضمن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدًا والتي كانت أكثر وضوحًا للعمل في المجال الضيق".

وأوضحت آدامز :"باستخدام هندسة البرمجيات البديلة ، أن جريس قادرة على استخدام أنواع مختلفة من التفكير والإدراك لصوفيا - على الرغم من أن كليهما نظامان سريع التطور".

 

ممرضة روبوت روبوت ممرضة كاليفورنيا الذكاء

موضوعات متعلقة

الأمير تشارلز والأمير ويليام يخططان لـ كسر أهم القواعد الملكية

تصفيق حاد لفريقهم.. انهيار مدرج بالمشجعين أثناء مباراة كرة قدم

بعد 12 يوما من مغامرة في الفضاء.. طاقم الفيلم الروسي يعود إلى الأرض.. فيديو

اليوم العالمي للمدير.. 9 خطوات تخطف بها ثقة رئيسك في العمل

تحليل أسنان يقلب تاريخ أمريكا رأسا على عقب

هاتف محمول يستقر في معدة مصري لشهور

لم يره أحد من قبل.. غواصون يشعرون بالرعب من كائن غامض في البحر الأحمر

العثور على كواكب جديدة صالحة للعيش.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيران تكشف آخر التطورات في المفاوضات مع السعودية

محمد صلاح: بنهاية هذا القرن من الممكن أن تكون كمية البلاستيك في الماء أكبر من السمك

اليوم| بيج رامي يصل القاهرة.. واستقبال خاص لمستر أوليمبيا

سقوط أمطار.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. تعرف

جريس الشقيقة الصغرى صوفيا.. أول روبوت ممرضة في العالم لرعاية كبار السن

خط إغاثة الطرق.. الحل السريع لأي مشكلة على الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

متى موعد المولد النبوي 2021 ؟

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ