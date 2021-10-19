وفد تنسيقية شباب الأحزاب يختتم زيارته لمحافظة أسوان بمركز إدفو

اختتم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارته لمحافظة أسوان على مدار ثلاثة أيام بعقد مؤتمر جماهيري بقرية العدوة بديوان العطياب مركز إدفو، بحضور أهالي مدن السباعية والبصيلية والرديسية ومركز أسوان، بالإضافة إلى ممثلين لمختلف القوميات وقبائل محافظة أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر من عبابده وبشاريه وجعافره وأنصار وأشراف ومرارى ومناقره وحرايزه وكلوح.



وقام الأهالي الحضور بعرض أبرز المشاكل التي يعانون منها وعلى رأسها زيادة تكاليف زراعة قصب السكر مقارنة بالسعر ومطالبتهم بزيادة سعر توريد قصب السكر، بالإضافة لقصور في بعض الخدمات العامة مثل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق.



وأعرب أعضاء وفد التنسيقية عن خالص شكرهم وتقديرهم لأهالي محافظة أسوان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مع التعهد باستمرار التواصل والتأكيد على تبني تلك المشاكل والتحديات وتوصيلها للمسئولين والعمل على حلها في ضوء إيمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحق كل مصري في حياة كريمة الجمهورية الجديدة.