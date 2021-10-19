شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

هجوم على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، هو ملخص جلسة ساخنة شهدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمس الاثنين، استمرت لمدة 4 ساعات متواصلة شهدت هجوما برلمانيا، بسبب ما وصفوها بـ مخالفات اتحاد الكرة المالية والإدارية .

تفاصيل جلسة مجلس النواب

وشهدت الجلسة أيضًا، حضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلى جانب حضور مكثف من النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ، ومشاركة المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية ، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية وغيرهم من النواب.

وانتهى اجتماع اللجنة إلى إعطاء مهلة للمهندس أحمد مجاهد، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، على أن يتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في المستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها حال ثبوت الاتهامات.

هجوم نواب البرلمان

وفيما يلي نستعرض المباراة الكلامية الساخنة التي دارت بين النواب وأحمد مجاهد من خلال التصريحات التالية:

رئيس رياضة النواب:

أمامنا وقائع فساد مثبتة من 2016 ضد اتحاد الكرة، ولن نقف أمام فزاعة التدخل في النشاط الرياضي.

27 طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري.

لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة.

لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية.

وعن مخالفات اتحاد الكرة وجه حديثه لمجاهد: لما يكون في رئيس لجنة بيتحدث لابد أن تسمع منه المعلومة للنهاية.

الرياضة المصرية ينتظرها مستقبل مظلم بسبب تلك اللجنة المكلفة.

انسوا يكون في مصر محمد صلاح أو شيكابالا أو حسام غالي.

زعيم الأغلبية:

اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد يتعامل مع الدولة المصرية و البرلمان بأنه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة.

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، هو من يدير اتحاد كرة القدم حاليا ومجاهد الوجه الآخر له.

الاتحاد كان يدار في عهد أبو ريدة بطريقة شيخ العرب “الاجتماع 10 دقايق واقلب”.

هناك أحاديث بأن أبو ريدة يستطيع إيقاف الرياضة المصرية نوع من المجاملة للاتحاد الدولي على قفا مصر.

وللمزيد حول مخالفات اتحاد الكرة و جلسة مجلس النواب مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وهجوم نواب البرلمان عليه بسبب المخالفات شاهد الفيديوجراف التالي: