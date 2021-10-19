أخبار الفن : وفاة نجل عبد المطلب بالمغرب بعد صراع مع المرض.. أحمد رزق يكشف مفاجأة حول انسحابه من عرض فيلم ريش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

أكد د. مدحت العدل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد وفاة نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب بعد صراع مع المرض فى دولة المغرب .

يبدو أن مهرجان الجونة هذا العام كان فرصة للفنان محمد رمضان حتى يتمكن من التصالح مع عدد من زملائه الفنانين الذين دخل فى خلاف معهم بسبب أغنية نمبر وان، التى طرحها وأعتبرها عدد من زملائه بالوسط الفنى تجاوزا فى حق بعضهم

ردت المذيعة ناردين فرج علي الانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة، الخميس الماضي، وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي.

قال السيناريست تامر حبيب في تصريحات لـ"صدى البلد" إن مشروع مسلسله مع المطرب الكبير من المفترض أنه مازال قائما، ولكن لا يعرف متى يتم تنفيذه لأن القرار ليس بيده، مؤكدا أنه لم يبدأ كتابة حتى الآن".

أكد د. مدحت العدل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه من المقرر أن يتم دفن نور نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب فى المغرب ، ولن يتم الدفن فى مصر .

كشف الفنان أحمد رزق في تصريح خاص لصدى البلد عن سبب انسحابه من عرض فيلم ريش الذى عرض على هامش مهرجان الجونة.

كشف المنتج سيف عريبي تفاصيل الصلح بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بعدما نشر على صفحته الرسمية على انستجرام صورهما سويا بأحد الفنادق خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة.