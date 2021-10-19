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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : وفاة نجل عبد المطلب بالمغرب بعد صراع مع المرض.. أحمد رزق يكشف مفاجأة حول انسحابه من عرض فيلم ريش

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

 

وفاة نجل الفنان الراحل عبد المطلب في المغرب بعد صراع مع المرض
 

أكد د. مدحت العدل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد وفاة نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب بعد صراع مع المرض فى دولة المغرب .

 

خناقة نمبر وان .. تفاصيل الصلح بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى فى الجونة

 

يبدو أن مهرجان الجونة هذا العام كان فرصة للفنان محمد رمضان حتى يتمكن من التصالح مع عدد من زملائه الفنانين الذين دخل فى خلاف معهم بسبب أغنية نمبر وان، التى طرحها وأعتبرها عدد من زملائه بالوسط الفنى تجاوزا فى حق بعضهم

 

ناردين فرج تعلق على عدم تقديم النجمين المغربيين مع محمد رمضان في مهرجان الجونة
 

ردت المذيعة ناردين فرج علي الانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة، الخميس الماضي، وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي.

 

تامر حبيب يكشف مصير مشروعه مع عمرو دياب| خاص
 

قال السيناريست تامر حبيب في تصريحات لـ"صدى البلد" إن مشروع مسلسله مع المطرب الكبير من المفترض أنه مازال قائما، ولكن لا يعرف متى يتم تنفيذه لأن القرار ليس بيده، مؤكدا أنه لم يبدأ كتابة حتى الآن".

 

بعد صراع مع المرض.. مدحت العدل: دفن نجل عبد المطلب في المغرب

 

أكد د. مدحت العدل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه من المقرر أن يتم دفن نور نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب فى المغرب ، ولن يتم الدفن فى مصر .

 

معجبنيش.. أحمد رزق يكشف مفاجأة حول انسحابه من عرض فيلم ريش.. خاص

 

كشف  الفنان أحمد رزق في تصريح خاص لصدى البلد عن سبب انسحابه من عرض فيلم ريش الذى عرض على هامش  مهرجان الجونة.

 

كواليس جلسة الصلح بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي فى مهرجان الجونة.. خاص
 

كشف المنتج سيف عريبي تفاصيل الصلح  بين الفنان محمد  رمضان وأحمد الفيشاوي بعدما نشر على صفحته الرسمية على انستجرام صورهما سويا بأحد الفنادق خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة.

اخبار الفن محمد رمضان الفنان محمد رمضان مدحت العدل محمد عبد المطلب السيناريست تامر حبيب افتتاح مهرجان الجونة حفل إفتتاح مهرجان الجونة المذيعة ناردين فرج

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