معجبنيش.. أحمد رزق يكشف مفاجأة حول انسحابه من عرض فيلم ريش.. خاص

كشف الفنان أحمد رزق في تصريح خاص لصدى البلد عن سبب انسحابه من عرض فيلم ريش الذى عرض على هامش مهرجان الجونة.



وقال أحمد رزق :" الموضوع خد حجم أكبر من حجمه بكثير؛ لكن أنا شايف الموضوع جدل فني بحت ليس له علاقه بالسياسة".



وأضاف أحمد رزق :" انسحبت من مشاهده الفيلم؛ ولم انسحب من مهرجان الجونة ،هي صدفة انني غادرت الجونة في ميعاد متفق عليه من قبل وليس فجأه".

وتابع أحمد رزق:" قررت أمشي من العرض عشان الفيلم معجبنيش؛ وفكرة إن الفيلم يعجبنى أو لا ده شئ طبيعي في عالم السينما ،وأنا شخصيآ عملت افلام ماعجبتنيش وعجبت أشخاص؛ وآخرين لم تعجبهم".



وأكد أحمد رزق:" فكره إن الفيلم يسئ لسمعه مصر لم أعتقد إن الموضوع بالحجم ده؛ لأن مصر أكبر من كدا بكثير يعني مش معقول فيلم هو اللي هيأثر علي سمعة مصر؛ والفيلم لم يذكر مصر ولا سيرة مصر بس هو الموضوع اتفهم غلط او خد شكل اكبر بكثير من الحقيقة".

واستكمل أحمد رزق:" جدل فني بحت عادي جدا؛ احنا ممكن ندخل مجموعة أصدقاء في فيلم جزء يعجبوا الفيلم وجزء لا ؛ عادي مافهاش أي حاجه لكن فكره إني انسحبت من الجونة عشان الفيلم ؛ ده مش حقيقي وانني انسحبت عشان الفيلم يسئ لمصر مش حقيقي ".

واختتم أحمد رزق:" انسحبت عشان الفيلم ماحبتهوش مش كمان ماحبتهوش عشان مصر هو الفيلم مبذول فيه مجهود كويس وكم من الأفلام الكبيره ومحبنهاش؛ المسأله أنا اتفعلت مع الفيلم ولا لاء انا ماحبتش الفيلم وكمان مش عايز اقول الفيلم وحش لان دي جملو مطلقه يعني ؛ لكن في النهاية هي أذواق ممكن ناس تحب الفيلم وناس لا ".