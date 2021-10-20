إذاعة مقاطع إباحية مع تقرير الطقس في نشرة أخبار

وضعت نشرة الأخبار، إحدى المحطات التليفزيونية، في موقف شديد الحرج؛ فبينما كانت المذيعة تستعرض أخبار الطقس؛ ظهر في خلفيتها مقطع فيديو مثير للإحراج، كان عبارة عن مقاطع إباحية يتم تشغيله في خلفية تقرير الطقس.

ويظهر في مقطع الفيديو من أخبار KREM في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن مذيعة الأخبار غافلة عن المشاهد الإباحية التي تعرض خلف رأسها بينما تتحدث عن الطقس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ولم تدرِ المذيعة بما يدور في الخلفية، واستمرت في طرح الأسئلة على خبيرة الأرصاد التي كانت تحاورها عبر الهاتف، وظلت تسأل والخيرة تجيبها، لتتصرف وكأن الأمور مستتبة في الشاشات خلفها.



وأنهت المذيعة نشرتها دون أن تدري أي مما حدث طوال مدتها، حتى القناة ذاتها لم تدرك إلا بعد ساعات وخرجت باعتذار لمشاهديها في النشرة التالية، حيث قال أحد المذيعين: تم بث مقطع فيديو غير لائق في الجزء الأول من النشرة الصباحية، ونعمل بكل جد؛ حتى لا يتكرر شيء مثل هذا مرة أخرى.

ووصف بيان صادر عن إدارة شرطة مدينة سبوكين بولاية واشنطن، صباح الاثنين، المشاهد الإباحية، بأنها "صورة مزعجة"، وأن الشرطة تلقت مكالمات عديدة من المواطنين المعنيين في المدينة والو، يشكون مما عرض.

وتبحث القناة مع الشرطة عن المتسبب في إذاعة مثل هذه اللقطات، وكيف تم عرضها، وذهبت الشكوك حول الموظفين، أو أنه تم اختراق القناة إلكترونيًا لعرض مثل هذه المقاطع.

وأوضحت الشرطة أنها أجرت تحقيقًا، ولم تتوصل إلى الجاني.