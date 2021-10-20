أم تضع أضخم مولود في العالم .. كسر الأوزان الطبيعية

في حالة لا تتكرر كثيرًا أنجبت أم طفلاً ضخماً، يزن تقريباً ضعف متوسط ​​وزن المولود الجديد، وهو يعتبر أضخم طفل في العالم تم ميلاده في السنوات الأخيرة.

وُلد المولود الجديد ، الذي أطلق عليه اسم"فينلي" ، بوزن ضخم يبلغ 14 رطلاً و 1 أونصة - بينما يزن الطفل المتوسط ​​7 أرطال و 4 أونصات فقط ، وفقًا لموقع BabyCenter.

ففي الولايات المتحدة حيث تعيش الأسرة ، يعتبر أن الوزن الطبيعي لحديثي الولادة ما بين 5 أرطال و4 أونصات و10 أرطال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كشفت الأم والتي تدعى "كاري" والأب "تيم باتوناي" أن طفلهما يرتدي ملابس لعمر من سن ستة إلى تسعة أشهر، كان الوالدان الجديدان يتوقعان طفلًا كبيرًا بعد أن حذر الأطباء من أنه قد يزن حوالي 13 رطلاً و8 أوقية ، لكن فينلي حطم كل توقعاتهم.

وقالت كاري :"بمجرد أن أخرجوه ، قالوا أنه ضخم جدًا!"، وأضافت: "كان الجميع يخافون كأنني لم أر طفلاً بهذا الحجم من قبل ولا أصدق ذلك".



وُلد فينل بعملية قيصرية في مركز بانر ثندربيرد الطبي في جليندال ، أريزونا، وقال الطبيب إنه كان أكبر طفل أنجبه ورآه منذ ما يقرب من 30 عامًا من العمل في مجال طب النساء والتوليد.

في حديثها إلى قناة فوكس نيوز ، تابعت كاري: "لقد كان كبيرًا جدًا وكان لدي ما يقرب من ضعف السائل الأمنيوسي ، لذا فإن القول بأن بطني بداخلها طفل كبير وأنني كنت غير مرتاح تمامًا ليس كافيًا، ومع ذلك ، كنت سأفعل ذلك مرة أخرى إذا اضطررت ، للحصول على هذه النعمة".

كان على المستشفى أن تطلب حفاضات أكبر لأن الحفاضات المتوفرة لديهم لم تكن كبيرة بما يكفي للصغار، واضطرت عائلة باتوناي أيضًا إلى الإسراع للحصول على ملابس أطفال أكبر للوافدين الجدد لأن الملابس التي اشتروها كانت صغيرة جدًا، وأضافت كاري: "أردت أن يتناسب مع الملابس التي وفرناها من شقيقيه الآخرين ، لكن كل ما كان لدينا كان صغيرًا للغاية".