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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في المجالات الأكاديمية.. بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقع الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والدكتور خيري عبد الحميد رئيس جامعة أكتوبر للعلوم  الحديثة والآداب بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

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جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم خليفة منسق الاتفاقية بين الجانبين ، وأمناء الجامعة المساعدين للشون الإدارية والمالية.


وقال الدكتور جمال سوسة إن البروتوكول يهدف إلي التعاون المشترك فى البحث العلمي لرفع كفاءة الباحثين وفاعلية البحث العلمي من خلال إجراء بحوث مشتركة وتنظيم المؤتمرات والتعاون بين الجانبين وتبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.


كما يستهدف التعاون تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين العاملين ببرامج علوم التغذية وتكنولوجيا الغذاء بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والسماح لهم بالتسجيل للدراسات العليا وفقًا للتخصصات وبرامج الدراسات العليا المتاحة بجامعة بنها والسماح لخريجي برنامج التغذية والصناعات الغذائية بالتسجيل في الدراسات العليا بجامعة بنها، وفقًا للتخصصات وبرامج الدراسات العليا المتاحة بالجامعة.


كما أصدر " سوسه " قرارا بقيام الدكتور محمود أحمد جوده الأستاذ المساعد بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس قسم التصميم الصناعي بالكلية ، وقيام الدكتور ايمن علي أحمد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها ،  وقيام الدكتورة ساره عبد ربه الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم بالكلية .

جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها القليوبية محافظة القليوبية

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