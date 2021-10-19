رئيس جامعة بنها : مركز إعداد القادة نقطة انطلاق لدعم أبنائنا الطلاب

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، حرص الجامعة علي الاستغلال الأمثل لمركز إعداد القادة بمشتهر نظرا لموقعه الجغرافي المتميز ، مضيفا أن المركز تم تصميمه وإنشاؤه علي أفضل الأنظمة الخاصة بالتدريب لصقل المهارات الشبابية على غرار معهد إعداد القادة بحلوان.

أقر أ أيضا:

رئيس جامعة بنها يتابع سير تسكين طلاب المدن الجامعية



جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسه، أول اجتماع لمجلس إدارة مركز إعداد القادة بمشتهر، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، والدكتور محمد أبو سالم المشرف على المركز ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وأعضاء مجلس الادارة.



وأضاف رئيس الجامعة، أن مركز إعداد القادة يعد نقطة انطلاق لخدمة أبنائنا الطلاب ودعم النشاط الطلابي ، بالإضافة إلى اكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية للطلاب.



وأشاد " سوسه " بما قام به المركز خلال الفترة الماضية حيث قام بتنظيم العديد من الفعاليات و الأنشطة الطلابية مطالبا بوضع خطة عمل مستقبلية تواكب خطة معهد اعداد القادة بحلوان وخطة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية بهدف جذب الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الطلابية بالجامعة.



من جانبه ، أشار الدكتور تامر سمير، إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية الخاصة بمركز إعداد القادة بمشتهر وتشكيل مجلس إدارة له ، مؤكدا ان الغرض الأساسي من إنشاء المركز هو خدمة الطلاب والعملية التعليمية وأن يكون صرحا ثقافيا يخدم جميع منسوبي الجامعة.



فيما استعرض الدكتور محمد أبو سالم المشرف على المركز، الجهود التي قام بها مركز اعداد القادة بمشتهر منذ افتتاحه وتشغيله حتى الان وتنظيم العديد من المعسكرات والأنشطة والفعاليات الطلابية لطلاب الجامعة.

246242315_501057664786285_9051831064006272800_n

index

index1