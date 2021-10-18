صدى البلد يرصد مبادرة جامعة بنها لتوزيع بطاريات الأرانب ودعم الأسر الأكثر احتياجا بشبين القناطر .. شاهد

أطلقت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الارانب على عدد من الأسر بقرية كفر شبين.

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ويأتي مشروع بطاريات الارانب فى اطار دعم الأسر الأولى بالرعاية والتى تتم بالتوازى مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه اكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" ودعم الأسر الأكثر احتياجا بأليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

واشار " سوسة" الى أن الجامعة أطلقت مشروع تربية الأرانب في إطار دورها المجتمعي ، مضيفا أنه تم تحديد الأسر المستحقة عن طريق مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي حيث قامت كلية الطب البيطري بمشتهر بالإشراف على تصنيع بطاريات الارانب بالاضافة الى توفير الأعلاف الخاصة بالمشروع.

وأضاف رئيس الجامعة قيام عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال تربية الأرانب بكلية الطب البيطري بتدريب أفراد الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة للمشروع على آليات التربية والطرق الأولية للعلاج.

وقالت الدكتورة أمانى عباس عميد كلية الطب البيطرى بمشتهر ان مشروع تربية الارانب يعد من المشروعات الصغيرة التى توفرها الجامعة للمساهمة فى النهوض بالمستوى المعيشي لأبناء قري مركز شبين القناطر وذلك بتوفير مشروع ( تربية الارانب) لعدد من الأسر لرفع المستوى الاقتصادى لهم وتم الدعم بتوفير البطاريات والارانب والأعلاف مع امكانية توفير الرعاية الطبية خلال المشروع

واضافت عميد الكلية ان كلية الطب البيطري تقوم بمتابعة المشروع وتقديم الرعاية والاستشارات الخاصة بالمشروع وذلك فى اطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة و الكلية لخدمة المجتمع المحلى.

واشار الدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان المردود الاقتصادى للمشروع يتضمن المساهمة فى حل مشكلة البطالة وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني ، بالإضافة الى حث المربيين وأهالى القرية بتبني فكرة إنشاء مشروع تربية الأرانب عند نجاح المشروع وبالتالي فتح مجالا جديدا لاستيعاب مزيد من الأيدى العاملة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها قد شهد المبادرة التي أطلقتها الجامعة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الارانب على عدد من الأسر بقرية كفر شبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ و الدكتورة أمانى عباس عميد كلية الطب البيطري والدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر وإيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة وممثلي مؤسسة حياة كريمة.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى ، مشيرا الى مشروع بطاريات الأرانب يأتى فى اطار دعم الأسر الأولى بالرعاية والتى تتم بالتوازى مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واشاد محافظ القليوبية خلال توزيع بطاريات المشروع بدور جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى الأكثر إحتياجاُ.

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