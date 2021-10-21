فكرى صالح عن إقامة المونديال كل عامين: يربك الدوري.. ويرهق اللاعبين

ينعش خزينة الفيفا

أكد فكرى صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني السابق، صعوبة تطبيق مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من 4 سنوات.

وقال فكرى صالح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: فكرة إقامة منافسات المونديال كل عامين سيكون صعب جدا تطبيقها والموافقة عليها من قبل الاتحادات الرياضية في العالم.

وشدد مدرب حراس منتخب مصر الوطنى السابق، على أن الصعوبة فى تطبيق فكرة إقامة مونديال العالم كل عامين ستؤثر على الدوريات المحلية بمختلف أنحاء العالم كما تؤدى إلى مزيد من الارهاق للاعبين، موضحًا أن هذا التفكير بشأن إقامة منافسات بطولة كأس العالم كل عامين من جانب مسؤلي الفيفا يأتي من اجل المال فقط.

ويستأنف اليوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” اجتماعه عبر تقنية الفيديو مع مدربي المنتخبات الوطنية المختلفة، لمنافشة بعض الأمور الخاص بتطوير اللعبة.

ونشر “ فيفا” بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه بأنه تمت دعوة كل مدربي المنتخبات حول العالم لمناقشة جدول منافسات جديد محتمل بدءًا من عام 2024.، عبر تقنية الفيديو يومي الثلاثاء 19 أكتوبر، واليوم الخميس 21 من الشهر ذاته.

ويترأس الاجتماع، الفرنسي أرسين فينجر رئيس فريق التطوير العالمي لكرة القدم في الفيفا، وستتضمن مجموعة من نقاط الحوار ، بما في ذلك صحة اللاعب وفترات التوقف الدولية ومدة إقامة نهائيات كأس العالم وغيرها من القضايا المهمة في اللعبة بحسب البيان.

وقال فينجر:" مدربو المنتخبات الوطنية للرجال مساهمتهم ضرورية، الفرص المتاحة لنا للالتقاء قليلة ومتباعدة، ولكن يجب علينا احتضان هذه المناسبات لأن هذا الحوار يساعدنا جميعًا على حماية المكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها عالمية حقًا'.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماعه لإقناع مدربي المنتخبات بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من إقامتها كل 4 أعوام.

