إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بمطروح

انقلاب سيارة وإصابة 5 عمال فى مطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي و تم نقلهم إلي مستشفي الحمام المركزي .



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم لمستشفى الحمام المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 جميعهم من قري البنجر وهم “ احمد ف.ع 55 سنة يعانى بجرح قطعي في الحاجب واشتباة نزيف في المخ واشتباة كسر في الزراع الايمن وكدمات وسحاجات متفرقة في الجسم، خالد ع.ع 26 سنة مصاب بجرح قطعي في كيس الصفن وجرح قطعي اعلي الفخذ الايسر جرح قطعي بطهر اليد اليسري واشتباه كسر في عظمة الترقوة واشتباة كسر في الساعد اليد اليسرى، باشا ع.ع 32 سنة مصاب بجرح قطعي في الجبه طوله 10سم وكدمات وسحاجات في الجسم متفرقة ".



عبد الناصر .ط 26 سنة مصاب بكدمات وسحاحات في الجسم، حميدة ك.ع 15 سنة مصاب بكدمات وسحاجات في الجسم " .

