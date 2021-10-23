عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلاب سيارة وإصابة 5 عمال فى مطروح

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق  مطروح الإسكندرية الساحلي و تم نقلهم إلي مستشفي الحمام المركزي .

رصف طرق تنموية بطول 77 كيلو في مطروح

بحضور وزير الشباب.. 500 متسابق يشاركون بـ مارثون الدراجات في مطروح


تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم لمستشفى الحمام المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 جميعهم من قري البنجر وهم  “  احمد ف.ع  55 سنة يعانى بجرح قطعي في الحاجب واشتباة نزيف في المخ واشتباة كسر في الزراع الايمن وكدمات وسحاجات متفرقة في الجسم، خالد ع.ع  26 سنة مصاب بجرح قطعي في كيس الصفن وجرح قطعي اعلي الفخذ الايسر جرح قطعي بطهر اليد اليسري واشتباه كسر في عظمة الترقوة واشتباة كسر في الساعد اليد اليسرى، باشا ع.ع 32 سنة  مصاب بجرح قطعي في الجبه  طوله 10سم وكدمات وسحاجات في الجسم متفرقة ".


 عبد الناصر .ط 26 سنة مصاب بكدمات وسحاحات في الجسم، حميدة ك.ع 15 سنة مصاب بكدمات وسحاجات في الجسم " .  
 

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مستشفى الحمام

ترشيحاتنا

بطلها فاتي.. الكشف عن مفاجأة كومان للثأر من ريال مدريد

غرفة الصناعات الغذائية تبحث مع منصة علي بابا فرص ترويج المنتجات المصرية في 200 دولة

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

السر في البطانة.. هاشتاج ريا أبي راشد يتصدر تويتر بعد أن وضعت فى موقف محرج

رئيس المناطق الحرة يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام مسئولي الإمارات وقبرص

التموين: صرف 85% من مقررات الدعم لشهر أكتوبر حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

الطقس غداً.. مائل للبرودة ليلا تصاحبه رياح وأمطار خفيفة على السواحل

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

الشرطة تكشف كيفية حصول أليك بالدوين على مسدس وقتله مصورة داخل الاستوديو

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

جريمة بشعة| رحمة تقتلها يد الغدر وهي حامل في الشهر الثامن.. تفاصيل بالفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ