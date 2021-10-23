رصف طرق تنموية بطول 77 كيلو في مطروح

اكد اللواء مهندس امون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن الجهاز يواصل العمل فى اكبر مشروع لرفع كفاءة الطرق التنموية والمقرر الانتهاء منه يونيو2022 .



وأضاف أن العمل متواصل لسرعة الانتهاء من المشروع بمجموع اطوال 77 كيلو متر خلال العام المالى2021-2022 .

وأشار أن المشروع يشمل طريق الفاخري الزويدة بطول ( 12.400 كيلو متر ) طريق شماس بطول( 10.000 كيلو متر) المطراني بطول ( 5.700 كيلو متر) طريق المثاني سمالوس بطول ( 18.150 كيلو متر ) ومن شرق مطروح طريق برما ( 16 كيلو متر) و 3 وصلات بسيدي عبد الرحمن( 9.075 كيلو متر) ربط قرية عبدالرحمن بطريق الجيش مرورا بالمغاورة وعائلة مزغولة الجنيشات والقريضات.