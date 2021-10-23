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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الهاتشباك.. سعر ومواصفات كيا بيكانتو موديل 2021 في عمان

لمحبي الهاتشباك ..
لمحبي الهاتشباك .. سعر ومواصفات كيا بيكانتو موديل 2021

اكتسبت السيارة كيا بيكانتو شهرة واسعة داخل مختلف الاسواق العالمية، نسبة إلى تصميمها المميز والذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث تكتسب تلك الفئة الافضلية في التعامل مع الطرق المزدحمة، وأيضا لسهولة عملية الاصطفاف، إلى جانب القدرات الفنية والتجهيزات التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار ومواصفات السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 داخل السوق العماني.

تصميم السيارة كيا بيكانتو موديل 2021

 

جاءت السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 بأبعاد هيكلية بلغت 3.595 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.595 متر، وبارتفاع يقدر بـ 1.495 متر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.400 متر، معس مساحة تخزين خلفية تسع لـ 255 لتر، وتقدم السيارة بشبكات أمامية سوداء اسفل غطاء المحرك والصادم الامامي ذات تصميم متعدد المقاطع وباللون الأسود، بالاضافة إلى مصابيح حادة المظهر هالوجين، وعدد 4 ابواب، ومرايات جانبية كهربائية.

 

الأداء الفني للسيارة كيا بيكانتو موديل 2021 

 

دعمت السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 161 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 13.7 ثانية.

أسعار السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 في السوق العماني

 

الفئة الأولى كيا بيكانتو 2021 1.2L Base بسعر 4.300 ريال.

الفئة الثانية كيا بيكانتو 2021 1.2L Top بسعر 4.900 ريال.

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