بقدرات هجينة وتصميم مميز كيا تطلق سبورتاج 2023 .. صور

استطاعت إصدارات العلامة التجارية كيا أن تقدم باقة متنوعة داخل الأسواق العالمية للسيارت، ومنها النسخة كيا سبورتاج التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ومن المفترض أن تظهر هذه النسخة داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري 2021 وتحديدًا في 27 من شهر أكتوبر.

بقدرات هجينة وتصميم مميز كيا سبورتاج 2023

من المتوقع أن تأتي السيارة كيا سبورتاج 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات توربيني بسعة 1600 سي سي، يسطيع ان ينتج قوة 178 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 195 رطل أي 264 نيوتن/متر، مع اختيار القدرات الهجينية، إلى جانب بطارية بسعة 1.49 كيلووات/ساعة، مما يدفع السيارة إلى قوة قدرها 227 حصانا، مع ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء.

بالإضافة إلى محرك كهربائي قوي يدعم بطارية ليثيوم أيون أكبر 13.8 كيلو وات/ساعة، بقوة قدرها 261 حصانا، كما تمتلك السيارة ممقصورة داخلية انيقة وعصرية، حيث تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة والترفيه يبلغ قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة عرض البيانات الخاصة بقائد المركبة، مع مكييف هواء أوتوماتيكي، وفرامل كهربائية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام.

ومن المتوقع أن تضم السيارة نظام صوتي من طراز Harman Kardon الشهير، ومقاعد قابلة للتسخين والتبريد، مع منظومة المكابح المتطورة وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق المختلفة، ولا شك أن السيارة سوف تمتلك مظهر انيق من خلال الشبكات الامامية العريضة صاحبة الفتحات الهوائية المتعددة، واقطاب ثنائية ناحية السقف والذي من الممكن أن يأتي باطلالة بانورامية الاداء، بالاضافة إلى واجهة المصابيح الامامية التي تعمل بتقنية LEDLIGHT.