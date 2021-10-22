عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات هجينة وتصميم مميز كيا تطلق سبورتاج 2023 .. صور

بقدرات هجينة وتصميم
بقدرات هجينة وتصميم مميز كيا سبورتاج 2023

استطاعت إصدارات العلامة التجارية كيا أن تقدم باقة متنوعة داخل الأسواق العالمية للسيارت، ومنها النسخة كيا سبورتاج التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ومن المفترض أن تظهر هذه النسخة داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري 2021 وتحديدًا في 27 من شهر أكتوبر.

بقدرات هجينة وتصميم مميز كيا سبورتاج 2023

 

من المتوقع أن تأتي السيارة كيا سبورتاج 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات توربيني بسعة 1600 سي سي، يسطيع ان ينتج قوة 178 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 195 رطل أي 264 نيوتن/متر، مع اختيار القدرات الهجينية، إلى جانب بطارية بسعة 1.49 كيلووات/ساعة، مما يدفع السيارة إلى قوة قدرها 227 حصانا، مع ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء.

بالإضافة إلى محرك كهربائي قوي يدعم بطارية ليثيوم أيون أكبر 13.8 كيلو وات/ساعة، بقوة قدرها 261 حصانا، كما تمتلك السيارة ممقصورة داخلية انيقة وعصرية، حيث تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة والترفيه يبلغ قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة عرض البيانات الخاصة بقائد المركبة، مع مكييف هواء أوتوماتيكي، وفرامل كهربائية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام.

ومن المتوقع أن تضم السيارة نظام صوتي من طراز Harman Kardon الشهير، ومقاعد قابلة للتسخين والتبريد، مع منظومة المكابح المتطورة وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق المختلفة، ولا شك أن السيارة سوف تمتلك مظهر انيق من خلال الشبكات الامامية العريضة صاحبة الفتحات الهوائية المتعددة، واقطاب ثنائية ناحية السقف والذي من الممكن أن يأتي باطلالة بانورامية الاداء، بالاضافة إلى واجهة المصابيح الامامية التي تعمل بتقنية LEDLIGHT.

كيا سبورتاج سبورتاج 2023 كيا سبورتاج 2023 السيارة كيا سبورتاج 2023

ترشيحاتنا

تلقى عرضا من الأهلي ...وكيل النقاز : الزمالك تعامل باحترافية شديدة مع صفقة انتقاله

بقدرات هجينة وتصميم مميز كيا تطلق سبورتاج 2023 .. صور

ما حكم تصوير الميت بعد الوفاة؟.. الإفتاء تجيب

الجيش اليمني: قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي إثر غارات بمحافظة الجوف

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

بعد استغاثة فتاة.. الشرطة تحاصر شارع الأحمر لضبط عنصر خطر بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

بسبب ثمن مشروبات القهوة .. مشاجرة بأسلحة نارية وشماريخ ببولاق

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ