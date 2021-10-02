أحدث أسعار كيا سبورتاج موديل 2022 | صور

لاشك أن سيارة كيا سبورتاج تمتلك رصيداً كبيراً داخل السوق المصري للسيارات، من خلال سنوات قدمت فيها السيارة عدة أجبال حظت بقول عدد كبير من المستهلكمين، و ها هي تظهر من جديد من خلال موديل 2022 عبر 5 فئات من التجهيزات، فسيارة سبورتاج واحدة من أشهر السيارات الكورية من فئة الكروس أوفر.

زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، وتقترن السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمثبت سرعة، و كاميرا خلفية ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، إضافة إلى تقنيات أعلى تجهيزًا تشمل انظمة تجاوز المرتفعات و المنحدرات، و فتحة سقف بانوراما، و زر تفعيل وايقاف المحرك بصمة، إلى جانب مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة عرض الوسائط المتعددة .

تضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 حزمة من وسائل الأمن و السلامة باختلاف الفئات المطروحة وتشمل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، كما تتميز بخاصية ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

قدرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بقياسات هيكلية، بطول 4480 مم، و بعرض 1855 مم، و 1635 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تسع إلى 466 لتر، ودعمت السيارة بجنوط رياضية بقياس 17 و 18 بوصة.

أسعار كيا سبورتاج 2022:

الفئة الأولى LX CAM بسعر 424 ألف جنيه.

الفئة الثانية LX FO PLUS بسعر 469 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE PLUS بسعر 504 ألف جنيه.

الفئة الرابعة TOPLINE PLUS بسعر 544 ألف جنيه.

الفئة الخامسة TOPLINE PLUS + BLACK EDITION بسعر 549 ألف جنيه.