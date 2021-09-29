ظهور الجيل الجديد من كيا Rio الشهيرة .. شاهد

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ، عن شكل موديلها الجديد من سياراتها Rio الشهيرة ، بعد ان استعرضت تصميمها ، التي طورتها لتكون من بين أكثر المركبات المتوسطة الحجم عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

واكد موقع موتور1 الشهير المتخصص فى السيارات ، ان شركة كيا اكدت ان السيارة Rio تاتى بمسمى X ، وتتميز بهيكل هاتشباك انسيابي أنيق التصميم، مزين بشعارات شركة كيا الجديدة .

وحصلت السيارة Rio X الجديدة ، على تصميم مميز للمصابيح الأمامية والخلفية، وإطارات حماية بلاستيكية سوداء تحيط بممتصات الصدمات وحجرات العجلات.

كما تضم السيارة Rio X الجديدة، على عدد من انظمة الحماية والامان من بينها ، نظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح كيا Rio X بعدة نماذج من المحركات منها محركات MPI بسعة 1.4 ليتر وعزم 100 حصان، ومحركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.

ولم يذكر موقع موتور1 العالمى عن موعد طرح السيارة Rio X الجديدة ، الى الاسواق العالمية ، او سعرها الاولى ، وكذلك هل هى ستخصص لاسواق محلية محددة ، اما انها ستكون نسخة عالمية من الشركة الكورية الجنوبية .