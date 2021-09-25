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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

15 ألف جنيه.. الأوفر برايس على كيا سيراتو فيس ليفت

كيا سيراتو فيس ليفت
كيا سيراتو فيس ليفت موديل 2022

أعلن وكيل العلامة التجارية الكورية كيا ، داخل السوق المصرى للسيارات، مؤخرا، عن السيارة الجديدة المنضمة إلى أسطوله سيراتو فيس ليفت موديل 2022.

ومنذ طرح السيارة كيا سيراتو فيس ليفت موديل 2022، وهى تشهد اقبالا كبيرا عليها، مما أدى إلى طرح الـ"أوفر برايس " عليها بسبب قلة المعروض منها داخل الاسواق نتيجة الازمة العالمية المتعلقة بنقص الرقائق الإلكترونية.

وأوضح وكيل كيا فى مصر ان السيارة سيراتو فيس ليفت موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س في خلال 11.6 ثانية.

 

وتحتوي السيارة كيا سيراتو فيس ليفت موديل 2022 ، على تحديثات خارجية شملت مصابيح أمامية بتصميم جديد، ومصابيح نهارية LED جديدة وشبكة أمامية أوسع متصلة بالمصابيح الأمامية، اكصدام الأمامي محدث .

كما تأتي بـ فتحات هوائية جديدة، ومصابيح خلفية محدثة، وتصاميم جديدة للجنوط وألوان إضافية، و مرايات جانبية كهربائية بشرائط LED ضوئية .

 

وتضم السيارة كيا سيراتو فيس ليفت موديل 2022 ، على عدد من وسائل الحماية ، منها 6 الوسائد الهوائية AIR BAGS، ومرايات جانبية كهربائية بشرائط LED ضوئية، ومثبت سرعة، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

وتتوافر بالسيارة مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ومثبت سرعة، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية.

وتأتي اسعار كيا سيراتو فيس ليفت موديل 2022 في مصر، كالتالي:

- الفئة الأولى LX  بسعر 319 ألف جنيه.

- الفئة الثانية LX FO بسعر 329 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة EX Cam بسعر 359 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة Highline بسعر 374 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة TOPLINE بسعر 414 ألف جنيه.

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