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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك يستدعي موديلات لـ كيا سبورتاج بـ مصر "تفاصيل"

صدى البلد

أعلن جهاز حماية المستهلك، حملة استدعاء على بعض موديلات "كيا سبورتاج" موديلات 2016 حتي 2021 فى إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا منا علي سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "وكيل كيا" في مصر.

وأضاف الجهاز على صفحته على فيس بوك أنه قرر البدء في حملة كشف مجاني علي وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم، ويرجي الاتصال على الخط الساخن 19542 للشركة المالكة، وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، وفي حالة خضوعها نرجو من سيادتكم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم  وفي حالة وجود أي شكوي أو استفسار، يرجي الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.

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