ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب أولد ترافورد "مسرح الأحلام" مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد حرب التاريخ بين نادي مانشستر يونايتد ومنافسه ليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، لتصبح مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأكثر بحثًا على جوجل.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

انطلقت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد، في الخامسة مساءً.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لاقتناص الثلاث نقاط من مانشستر يونايتد لمواصلة مطاردة تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعاملي الأرض والجمهور، لاستعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي، على حساب ليفربول.

وفي ظل الصراع القائم بين المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، فإن الجماهير تتوقع أن ترى مردود ذلك في الملعب بين الثنائي خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد .

مواجهات كريستيانو رونالدو ضد محمد صلاح:

واجه محمد صلاح منافسه كريستيانو رونالدو في ثلاث مباريات رسمية وواحدة ودية.

سجل محمد صلاح ضد كريستيانو رونالدو هدفا وحيدًا، بينما سجل رونالدو 4 أهداف.

فشل محمد صلاح في تحقيق أي فوز علي كريستيانو رونالدو خلال المواجهات الأربعة.

روما وريال مدريد

تواجه الثنائي محمد صلاح، لاعب روما في ذلك الوقت، وكريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد حينها.

انتهت المباراة بهزيمة روما بنتيجة هدفين دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في شباك روما.

ريال مدريد وروما

في مباراة الإياب بمنافسات دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، وانتهت بفوز فريق ريال مدريد علي روما بهدفين دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في اللقاء.

مصر والبرتغال وديا

مباراة ودية جمعت منتخبي محمد صلاح ورونالدو في عام 2018.

سجل محمد صلاح هدفًا في شباك البرتغال، ولكن خسر منتخب مصر اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الوقت القاتل.

نهائي دورى أبطال أوروبا 2018

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب بطولة دورى أبطال أوروبا على حساب فريق ليفربول بعدما فاز الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد

خرج محمد صلاح في الشوط الأول من اللقاء بعد تدخل قوي من راموس، لاعب ريال مدريد، ولم يسجل كريستيانو رونالدو أهدافًا خلال اللقاء.

وللمزيد حول مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح وكريستيانو رونالدو شاهد الفيديوجراف التالي: