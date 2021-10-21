العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

تحذيرات من العاصفة الفرنسية أطلقتها الأرصاد البريطانية ، بعد أنباء عن اقتراب العاصفة الفرنسية إلى الأراضي البريطانية.

تحذيرات الأرصاد البريطانية

تتنبأ الأرصاد البريطانية بهطول أمطار غزيرة جدا على أجزاء من جنوب شرق بريطانيا بالإضافة إلى العاصمة لندن، جراء تعرض المملكة لـ العاصفة الفرنسية المحتملة .

وتوقعت هيئة الأرصاد البريطانية أن تؤدي العاصفة الفرنسية أيضًا إلى تعطل حركة النقل، وصعوبة القيادة، وانقطاع التيار الكهربائي، والفيضانات المحتملة على المنازل والشركات.

طقس أوروبا

وأطلقت الأرصاد البريطانية تحذيرات صفراء من هطول الأمطار على جنوب بريطانيا خلال الليل وحتى الساعة 3 صباحًا يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة الأسوأ شمال فرنسا، ومن المتوقع أيضًا أن تشعر جزر القنال، كونها قريبة من فرنسا وسط أوروبا ، بالعاصفة.

وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 250 ألف منزل في فرنسا، بسبب عاصفة قوية تضرب البلاد، وأدت أيضا إلى توقف حركة القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس.

وقال وزير النقل جان بابتيست دجباري في تغريدة على "تويتر" إن "منطقة إيل دو فرانس حول باريس ونورماندي وشمال فرنسا ومناطق لورين الشرقية كانت الأكثر تضررا"، جراء العاصفة "أورور" التي اجتاحت أجزاء من شمال ​فرنسا​ و​هولندا​ و​بلجيكا​.

وفي منطقة بريتاني الغربية، دمر عدد من المنازل بسبب الفيضانات المفاجئة.

وأصدرت السلطات الفرنسية تحذيرات باللون البرتقالي - ثاني أعلى مستوى تأهب - في أجزاء كثيرة من البلاد، يوم أمس الأربعاء، وقد تم رفع معظمها فيما لا تزال هناك حوالي 15 مقاطعة في شرق البلاد في حالة التأهب الصفراء المنخفضة، بحسب “rt Arabic”.

كانت هيئة الأرصاد البريطانية توقعت هطول أمطار غزيرة جدا على أجزاء من جنوب شرق بريطانيا بالإضافة إلى العاصمة لندن، جراء تعرض المملكة لـ العاصفة الفرنسية المحتملة.

كما توقعت هيئة الأرصاد البريطانية أن تؤدي العاصفة الفرنسية أيضًا إلى تعطل حركة النقل، وصعوبة القيادة، وانقطاع التيار الكهربائي، والفيضانات المحتملة على المنازل والشركات.

وللمزيد حول طقس أوروبا التحذيرات هيئة الأرصاد البريطانية من العاصفة الفرنسية ومخاوف السكان من الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تعوق حركة الشوارع وتقطع الكهرباء شاهد الفيديوجراف التالي: