دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

اعتاد مغني الراب المكسيكي دان سور DAN SUR البالغ من العمر 23 عاما، إثارة الجدل بصور وفيديوهات توضح استخدامه المبالغ فيه للمشغولات الذهبية خاصة على صفحته الرسمية على موقعي «انستجرام، وتيك توك».

أخبار الغرائب

من ضمن أخبار الغرائب التي ظهرت مؤخرا مشاهد Dan Sur التي استبدال شعره بخصلات من سلاسل الذهب زرعها بخطاف فى جمجمته، وبعدها بفترة قصيرة نشر مجموعة من الفديوهات توضح أكله لدجاج بنكهة الذهب، وكذلك بعض مشروباته وضع فيها الذهب.

كما طلي مغني الراب المكسيكي، أسنانه بالذهب، وبجانب ذلك يرتديه بصور متعددة في رقبته ويده، مما يجعله الأول في العالم الذي يقدم على مثل هذه التصرفات الغريبة.

غرائب المكسيك

وأوضح دان سور، لمتابعيه فى فيديو عبر حسابه بتطبيق «تيك توك» والذين تجاوز عددهم 2 مليون شخص: «الحقيقة أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا لأننى أرى أن الجميع يصبغون شعرهم، و آمل ألا يقلدنى الجميع الآن».

وأضاف الفنان المكسيكى، أن عشرات السلاسل زرعت فى جمجمته تحت الجلد، على الرغم من أنه من الصعب معرفة ما إذا كان حقيقيا، لكنها بالفعل تبدو عالقة فى رأسه، منوهًا بأن لديه خطاف مزروع فى رأسه، وهذا الخطاف به خطافات أخرى وكلها معلقة فى جمجمته، تحت جلده، ما يجعل غرائب المكسيك ضمن أولويات البحث لهواة أخبار الغرائب حول العالم .

أطباء يحذرون من سلوك دان سور

وحذر الأطباء من الإجراء الذى قام به دان سور، على الرغم من أنه تلقى الرعاية التى كان يحتاج إليها، لكن اختياره من منظور صحي يمكن أن يكون ضارا جدا، حيث يمكن أن تتسبب في خطر كبير للعدوى، بالإضافة إلى ندوب دائمة أو التهاب فروة الرأس.

وحذر جراح التجميل، الدكتور فرانك أجولو، من ذلك قائلًا: «عمليات زرع مثل هذه ليست آمنة، إنها تقدم طريقًا سهلًا للبكتيريا بين العالم الخارجي والجسم الداخلى، وما يثير القلق أيضا مقدار الوزن الذي تدعمه هذه الخطافات، فقد يتسبب الوزن أو أى شد فى كسر الجمجمة».

وللمزيد حول أخبار الغرائب وإقدام مغني الراب المكسيكي دان سور Dan Sur على الاستخدام المبالغ فيه لـ الذهب خلال الروتين اليومي له والمزيد من غرائب المكسيك شاهد الفيديوجراف التالي: