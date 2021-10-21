عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

مغني الراب المكسيكي
مغني الراب المكسيكي دان سور

اعتاد مغني الراب المكسيكي دان سور DAN SUR البالغ من العمر 23 عاما، إثارة الجدل بصور وفيديوهات توضح استخدامه المبالغ فيه للمشغولات الذهبية خاصة على صفحته الرسمية على موقعي «انستجرام، وتيك توك». 

أخبار الغرائب 

من ضمن أخبار الغرائب التي ظهرت مؤخرا مشاهد Dan Sur  التي استبدال شعره بخصلات من سلاسل الذهب زرعها بخطاف فى جمجمته، وبعدها بفترة قصيرة نشر مجموعة من الفديوهات توضح أكله لدجاج بنكهة الذهب، وكذلك بعض مشروباته وضع فيها الذهب.

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

كما طلي مغني الراب المكسيكي، أسنانه بالذهب، وبجانب ذلك يرتديه بصور متعددة في رقبته ويده، مما يجعله الأول في العالم الذي يقدم على مثل هذه التصرفات الغريبة. 

غرائب المكسيك 

وأوضح دان سور، لمتابعيه فى فيديو عبر حسابه بتطبيق «تيك توك» والذين تجاوز عددهم 2 مليون شخص: «الحقيقة أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا لأننى أرى أن الجميع يصبغون شعرهم، و آمل ألا يقلدنى الجميع الآن». 

وأضاف الفنان المكسيكى، أن عشرات السلاسل زرعت فى جمجمته تحت الجلد، على الرغم من أنه من الصعب معرفة ما إذا كان حقيقيا، لكنها بالفعل تبدو عالقة فى رأسه، منوهًا بأن لديه خطاف مزروع فى رأسه، وهذا الخطاف به خطافات أخرى وكلها معلقة فى جمجمته، تحت جلده، ما يجعل غرائب المكسيك ضمن أولويات البحث لهواة أخبار الغرائب حول العالم .

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

أطباء يحذرون من سلوك دان سور

وحذر الأطباء من الإجراء الذى قام به دان سور، على الرغم من أنه تلقى الرعاية التى كان يحتاج إليها، لكن اختياره من منظور صحي يمكن أن يكون ضارا جدا، حيث يمكن أن تتسبب في خطر كبير للعدوى، بالإضافة إلى ندوب دائمة أو التهاب فروة الرأس.

وحذر جراح التجميل، الدكتور فرانك أجولو، من ذلك قائلًا: «عمليات زرع مثل هذه ليست آمنة، إنها تقدم طريقًا سهلًا للبكتيريا بين العالم الخارجي والجسم الداخلى، وما يثير القلق أيضا مقدار الوزن الذي تدعمه هذه الخطافات، فقد يتسبب الوزن أو أى شد فى كسر الجمجمة».

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

وللمزيد حول أخبار الغرائب وإقدام مغني الراب المكسيكي دان سور Dan Sur على الاستخدام المبالغ فيه لـ الذهب خلال الروتين اليومي له والمزيد من غرائب المكسيك شاهد الفيديوجراف التالي:

دان سور Dan Sur غرائب اخبار الغرائب الذهب

موضوعات متعلقة

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ترشيحاتنا

لبنان.. المحكمة العسكرية تستدعي سمير جعجع في أحداث الطيونة

أحمد مجدي: منحاز لكلمة النائب محمد أبو العينين عن حقوق مصر التاريخية بنهر النيل

المجتمع الأوروبي الشريك الأقرب لمصر.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين بعدد من السفراء

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

مصر تشهد عهد جديد.. كلمة النائب محمد أبو العينين أمام سفراء العالم

سيراميكا كليوباترا يواصل الاستعدادات لبداية مشوار الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

بيان عاجل من رابطة الأندية يخص أصحاب الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

اﻟﻤﺰﻳﺪ