خالد مخيمر: أعددت أبحاثا علمية لعلاج السرطان والجلطات

بعد اختياره ضمن أفضل علماء العالم..

أعرب العالم القدير الدكتور خالد سعد مخيمر، وكيل كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة، عن سعادته باختياره ضمن قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، التي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية، وضمت الأسماء 20 عالمًا من علماء جامعة الأزهر في المجالات الطبية والطبيعية، والاجتماعية.

وقال «مخيمر» في تصريح لـ«صدى البلد»، إن نتائج هذا التقرير المُنصف الذي يعزز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علماء وباحثي جامعة الأزهر في جميع المجالات والتخصصات، مؤكدًا أن الجامعة بها نماذج من العلماء مشرفة ومضيئة محلياً وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن اختياره جاء نتيجة مجهود لمجموعة من الأبحاث العلمية تم نشرها في مجلات دولية، وهي مؤثرة في مجال التخصص -ميكانيكا الموائع الحيوية -على مستوى العالم.

أهمية ميكانيكا الموائع الحيوية

وأوضح العالم الأزهري، أنه مختص في علم ميكانيكا الموائع الحيوية، هي دراسة كل من تدفق الغاز والسائل داخل أو حول علم الأحياء الكائنات الحية، غالبًا ما تتم دراسة مشكلة السوائل الحيوية السائلة وهي مشكلة تدفق الدم في الجهاز القلبي الوعائي البشري.

وأشار العالم الأزهري، إلى أن علم ميكانيكا الموائع الحيوية مرتبط بجلطات الدم في الجسم، والإشعاع الحراري الذي يتم في علاج أمراض السرطان، منوهًا بأن أبحاثه العلمية تخدم أصحاب هذه الأمراض حول العالم.

جوائز وشهادات تقدير

وتابع: حصلت العديد من الجوائز، مهنا جائزة التفوق من أكاديمة البحث العلمي عام 2018، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى من رئاسة الجمهورية عام 2019، مضيفاً: ولديّ مدرسة علمية حصلت بها على 5 شهادات تقدير تعمل على الإشراف على الرسائل البحثية الماجستير والدكتوراه.