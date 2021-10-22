عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر: كلياتنا تخرج 17 ٪ من إجمالي عدد الأطباء سنويًّا

افتتاح مؤتمر العظام
افتتاح مؤتمر العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ أن الجهد الكبير الذي قام به قطاع الطب بجامعة الأزهر منذ اندلاع جائحة كورونا وإلى وقتنا الحالي؛ جهدٌ متميزٌ بشهادة الجميع.
   

وأعلن صديق خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، بحضور الدكتور راشد محمد راشد، عميد الكلية، والدكتور سمير الشورى، رئيس قسم جراحة العظام، رئيس المؤتمر، والدكتور علاء الزهيري رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام سابقا، أن جامعة الأزهر تتميز بوجود ست كليات للطب، تخرج سنويًّا نحو 17 ٪ من إجمالي عدد الأطباء سنويًّا، لافتًا إلى أن هذه الجهود نتج عنها الموافقة على تعيين 2500 طبيب بكليات الطب بجامعة الأزهر.
   
وأشاد صديق بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه كلية طب بنين الأزهر بدمياط، وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء من المرة الأولى.

ونقل صديق تحيات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لجميع المشاركين في المؤتمر، داعيًا لهم بدوام النجاح والتوفيق والخروج بتوصيات يستفيد منها المرضى لتضميد جراحهم، كما قدم لهم التهنئة بالذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.
  

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم الدكتور محمود صديق، وعديد من الشخصيات المشاركة ومنحهم درع المؤتمر، جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به أساتذة جراحات العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة، إضافة إلى أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي.

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
جامعة الأزهر المستشفيات الجامعية الأطباء تعيين 2500 طبيب كلية طب بنين الأزهر بدمياط جودة التعليم والاعتماد

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام تفوز بـ 3 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس

سقط لحم فكه وذابت أعصابه.. قصة مؤسفة لـ رياضي شرب 1400 زجاجة مياه مشعة| صور

تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 22-10-2021

تخصيص سانت جيمس لرفاهية أعلى..  تغييرات في تعليمات سيرويت C3

تعرف على أبرز مخرجات مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وزير الأوقاف: تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

المالية: 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بالموازنة الحالية

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

خصم 1% من أجور جميع العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ