جامعة الأزهر: كلياتنا تخرج 17 ٪ من إجمالي عدد الأطباء سنويًّا

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ أن الجهد الكبير الذي قام به قطاع الطب بجامعة الأزهر منذ اندلاع جائحة كورونا وإلى وقتنا الحالي؛ جهدٌ متميزٌ بشهادة الجميع.



وأعلن صديق خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، بحضور الدكتور راشد محمد راشد، عميد الكلية، والدكتور سمير الشورى، رئيس قسم جراحة العظام، رئيس المؤتمر، والدكتور علاء الزهيري رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام سابقا، أن جامعة الأزهر تتميز بوجود ست كليات للطب، تخرج سنويًّا نحو 17 ٪ من إجمالي عدد الأطباء سنويًّا، لافتًا إلى أن هذه الجهود نتج عنها الموافقة على تعيين 2500 طبيب بكليات الطب بجامعة الأزهر.



وأشاد صديق بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه كلية طب بنين الأزهر بدمياط، وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء من المرة الأولى.

ونقل صديق تحيات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لجميع المشاركين في المؤتمر، داعيًا لهم بدوام النجاح والتوفيق والخروج بتوصيات يستفيد منها المرضى لتضميد جراحهم، كما قدم لهم التهنئة بالذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.



وفي نهاية المؤتمر تم تكريم الدكتور محمود صديق، وعديد من الشخصيات المشاركة ومنحهم درع المؤتمر، جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به أساتذة جراحات العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة، إضافة إلى أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي.

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام