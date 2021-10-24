نقابة المحامين تستعد للاحتفال بعيدها السنوي

تستعد النقابة العامة للمحامين لتنظيم الاحتفال السنوي الخاص بالعيد السنوي "يوم المحاماة" المقرر له الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري .

وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ عن إقامة الاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي، وعقد مؤتمر يليق بها تحت اسم «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، وذلك يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر ، ودون أن تتحمل النقابة أي تكلفة لهذا المؤتمر.

وقال نقيب المحامين إنه رغم الظروف الشخصية التي امر بها، إلا أنني حرصت على الوفاء بما وعدت به من الاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي وعقد مؤتمر يليق بها تحت اسم مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر ، و دون أن تتحمل النقابة أي تكلفة لهذا المؤتمر، وقد رفضت التأجيل رغم قسوة الظرف.

وتابع : النقيب لكن كنت أتمنى حضور كل الزميلات والزملاء من جميع ربوع مصر لهذا المؤتمر، ولكن ظروف الوباء ومحدودية العدد المسموح به في القاعة أجبرتني على قصر الحضور على أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية كمعيار موضوعي وحيد قابل للتطبيق، فضلاً عن ضيوفنا من النقباء العرب والضيوف الرسميين.

وقررت بث جميع وقائع المؤتمر على مدار اليوم في بث مباشر ليتابعها جموع المحامين في مصر والوطن العربي.

