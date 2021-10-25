عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي ام دبليو تطرح إصدارها الجديد من M2 الكوبيه في عيد ميلادها الـ 50

بي ام دبيلو M2 كوبيه
بي ام دبيلو M2 كوبيه

تعتزم شركة بي ام دبليو طرح نسختها الجديدة من M2 الكوبيه، بمجموعة نقل أكثر ديناميكية وأعلى أداءً من بي ام دبليو M240i الحالية.

 

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، تم تسريب معلومات عن مجموعة نقل الحركة للكوبيه المدمجة الجديدة في المنتديات الخاصة بـ "بي ام دبليو"، والعديد من التفاصيل الأخرى المذكورة مثل دورة حياة السيارة المنتظرة، وبعض المواصفات الإضافية وميزات جديدة.

 

تأتي الـ M2 بقوة 455 حصانًا من محركها سعة 3.0 لتر ، مزدوج التربو، المكون من 6 أسطوانات، في حال صحت المعلومات، فستكون لديها أكبر قوة في عائلة M2  وهي الـ M2 CS. فمحرك M2 CS محدود المدى لديه 444 حصان و 406 رطل قدم من عزم الدوران، وبالتالي سنتوقع المزيد من النسخة المنافسة M2 كوبيه المستقبلية.

 

ستكون بي ام دبليو M2 الكوبيه بالدفع الخلفي على عكس M240i. ومع ذلك ، لا يوجد ذكر ما إذا كان نظام xDrive all-wheel للدفع الرباعي سيكون خيارًا. 

قدمت BMW الفئة 2 الكوبيه كسيارة "تقدم تجربة قيادة نقية للسائق لذلك لم تقدم الدفع الخلفي بصورة قياسية، ومع ذلك يمكن أن تقدم نظام دفع رباعي، أما الأخبار المؤكدة فهي تقديمها لنسخة بناقل يدوي.

 

من المتوقع أن يبدأ إنتاج ال بي ام دبليو M2 بحلول ديسمبر 2022 وسوف تستمر حتى يوليو 2029. مثل الإصدارات الأقل قوة، سيتم بناء M2 و M2 Competition في خط إنتاج مصنع ولاية سان لويس بوتوسي بالمكسيك. السقف الكربوني سيتم تقديمه من ضمن الاختيارات المتاحة، وستكون الحزمة الأولى من السيارات الجديدة جزءًا من احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس فئة M.

بي إم دبليو بي ام دبليو M240i بي ام دبليو M2 بي ام دبليو M2 الكوبيه BMW BMW الفئة 2

ترشيحاتنا

حفل غنائي ضخم لـ مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بـ قصر عابدين |تفاصيل

مطلع 2022.. وزير البترول يكشف موعد ضخ الغاز إلى لبنان

بعد الحكم بإعدامه.. ذراع هشام عشماوي يكشف تفاصيل معسكر درنة

بي ام دبليو تطرح إصدارها الجديد من M2 الكوبيه في عيد ميلادها الـ 50

دعاء بعد صلاة الظهر مكتوب مستجاب.. 13 كلمة تضمن لك حسن الخاتمة

منظمة الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ