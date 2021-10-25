بي ام دبليو تطرح إصدارها الجديد من M2 الكوبيه في عيد ميلادها الـ 50

تعتزم شركة بي ام دبليو طرح نسختها الجديدة من M2 الكوبيه، بمجموعة نقل أكثر ديناميكية وأعلى أداءً من بي ام دبليو M240i الحالية.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، تم تسريب معلومات عن مجموعة نقل الحركة للكوبيه المدمجة الجديدة في المنتديات الخاصة بـ "بي ام دبليو"، والعديد من التفاصيل الأخرى المذكورة مثل دورة حياة السيارة المنتظرة، وبعض المواصفات الإضافية وميزات جديدة.

تأتي الـ M2 بقوة 455 حصانًا من محركها سعة 3.0 لتر ، مزدوج التربو، المكون من 6 أسطوانات، في حال صحت المعلومات، فستكون لديها أكبر قوة في عائلة M2 وهي الـ M2 CS. فمحرك M2 CS محدود المدى لديه 444 حصان و 406 رطل قدم من عزم الدوران، وبالتالي سنتوقع المزيد من النسخة المنافسة M2 كوبيه المستقبلية.

ستكون بي ام دبليو M2 الكوبيه بالدفع الخلفي على عكس M240i. ومع ذلك ، لا يوجد ذكر ما إذا كان نظام xDrive all-wheel للدفع الرباعي سيكون خيارًا.

قدمت BMW الفئة 2 الكوبيه كسيارة "تقدم تجربة قيادة نقية للسائق لذلك لم تقدم الدفع الخلفي بصورة قياسية، ومع ذلك يمكن أن تقدم نظام دفع رباعي، أما الأخبار المؤكدة فهي تقديمها لنسخة بناقل يدوي.

من المتوقع أن يبدأ إنتاج ال بي ام دبليو M2 بحلول ديسمبر 2022 وسوف تستمر حتى يوليو 2029. مثل الإصدارات الأقل قوة، سيتم بناء M2 و M2 Competition في خط إنتاج مصنع ولاية سان لويس بوتوسي بالمكسيك. السقف الكربوني سيتم تقديمه من ضمن الاختيارات المتاحة، وستكون الحزمة الأولى من السيارات الجديدة جزءًا من احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس فئة M.