ديفيليه فني لفرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية تمهيدا لافتتاحه

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تحت رعاية ا.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، بتنظيم ديفيليه فنى للفرق المشاركة بالدورة ٢١ لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، الذي تنفذه الادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، فى الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

استعرضت الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية المعبرة عن بيئتها من خلال ديفيليه بدأ من شارع نمرة ٦ أمام فندق الفرسان وانتهى أمام مبنى المحافظة، حيث شاركت دول "أندونيسيا، أذربيجان، الأردن، المكسيك، نيبال، فلسطين"، بجانب مشاركة فرق الهيئة وهى "الأقصر، الحرية، الشرقية، سوهاج، أسيوط، مطروح، أسوان، العريش، الإسماعيلية" للفنون الشعبية، بطابور استعراض، تلاه تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد، بحضور المهندس أحمد عصام نائبا عن محافظ الإسماعيلية، والمخرج هشام عطوة والفنان أحمد الشافعى ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

فعاليات المهرجان بدأت يوم ٢٥ أكتوبر على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة والقيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، ثم تتوالى الفعاليات الفنية للفرق من يوم ٢٦ حتى ٢٩ أكتوبر بمواقع المحافظة وهى "نادى الدنفاه، نادى الفيروز، حديقة الشيخ زايد، فايد، التل الكبير، القنطرة"، وفى يوم ٣٠ أكتوبر يختتم المهرجان فعالياته بحفل يقام على المسرح المكشوف بقصر القافة.