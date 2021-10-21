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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الوادي الجديد تشارك في مهرجان تعامد الشمس علي رمسيس الثاني

ارشيفيه
ارشيفيه

أكد محسن حسب مدير عام الثقافة بمحافظة الوادى الجديد، أن الفرقة القومية للفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة تواصل المشاركة في فعاليات مهرجان تعامد الشمس على رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل في محافظة أسوان. 

وقدمت الفرقة عددًا من العروض والتابلوهات الفنية الفلكلورية، وذلك خلال مشاركتها في المهرجان في الفترة من 16 حتى 22 أكتوبر الجارى، حيث يتم اختيار الفرقة على المشاركة في مهرجان أسوان واحتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى كل عام، في إطار مشاركات الفرق التابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

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عروض وتابلوهات فنية واستعراضية 

وأضاف حسب، أن الفرقة قدمت فى مراكز محافظة اسوان عروضا ً وتابلوهات فنية ورقصات واستعراضات منها رقصة الخزام والبادية وتابلوه الفرح ورقصة الفرافرة والكف، إلى جانب التابلوهات الفنية الفلكلورية التي تتميز بها فرق الفنون الشعبية في المحافظة، والتي تشارك في المحافل والمهرجانات الفنية التي تقام في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى المشاركة في بعض المحافل والمهرجانات الفنية الدولية بالدول العربية والأوروبية.

وفود سياحية دولية 

واشار، الى ان الفرقة مستمرة فى المشاركة بفعاليات مهرجان تعامد الشمس على رمسيس الثاني بأبوسمبل، وأيضا الفرقة ستقدم عروضها أمام معبد رمسيس الثاني حتى يوم 22 أكتوبر بالتزامن مع حدوث ظاهرة تعامد الشمس، حيث تحرص الفرقة على إثراء تراثها الشعبي فى المحافل والفعاليات وسط الفرق الأخرى المشاركة فى ظل وجود وفود سياحية دولية لمشاهدة الظاهرة الفريدة.

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