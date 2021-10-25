زيادة 5100 جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث بلغت تلك الزيادة 5100 جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

قياسات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

ترتكز السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، مع نسبة طول بلغت 4572 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تسع لـ 340 لتر، بينما تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

تجهيزات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

دعمت السيارة بالعديد من الترقيات باختلاف الفئات المقدمة وشملت، مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، ومقود حركة متعدد المهام، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف ومستشعرات ركن، بالاضافة إلى شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، وفتحة سقف كهربائية للفئات الاعلى تجهيزًا.

الاداء الفني للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

حصلت السيارة على نوعين من نواقل الحركة الاول يدوي مكون من 5 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، يعمل عبر محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية.

أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الاولى مانيوال MT موديل 2022 بسعر 185 ألف جنيه بدلًا من 179.900 جنيه.

الفئة الثانية AT BL موديل 2022 بسعر 205 الاف جنيه بدلًا من 199.900 جنيه.

الفئة الثالثة H/L موديل 2022 بسعر 219 ألف جنيه بدلًا من 213.900 ألف جنيه.