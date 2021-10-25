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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هند حازم: إلغاء مد حالة الطوارئ دليل أن الدولة تسير على النهج الصحيح

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن هذا القرار خير دليل على تمتع الدولة المصرية بالأمن والاستقرار.

وأضافت عضو لجنة التضامن أن الدولة المصرية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية وهي تسير على الخطى الصحيحة نحو التنمية والأمن والاستقرار بفضل قيادة حكيمة وقوات مسلحة وشرطة مصرية قادرة على حفظ الأمن وصون الاستقرار في المنطقة.

واستكملت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإلغاء حالة الطوارئ إنما هو إستكمال لأسس وقواعد الجمهورية الجديدة والتي تقوم على الأمن والاستقرار والعمل والنجاح والتنمية والرخاء.

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واختتمت هند حازم  أنه يجب علينا جميعا الفخر بقيادتنا السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحجم ما تحققه الدولة من نجاحات في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة والسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

واختتم إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

 

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