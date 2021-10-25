نفاد أول سيارة.. أهالي بلبيس يستقبلون الخبز الفينو بسعر 40 قرشاً

استقبل أهالي مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وسط فرحة عارمة السيارات المحملة بالعيش الفينو والتي أعلن عنها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم لطرح ٢٠ ألف رغيف فينو بسعر ٤٠ قرشا للرغيف الواحد في كيس يضم ٥ أرغفة.

الفينو المدعم، مُقدم من مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة، لتوزيعه بمركز ومدينة بلبيس، كمرحلة أولي ليتم تعميميه علي باقي مراكز ومدن المحافظة لتحقيق الإستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

أكد المحافظ أن أول سيارة محملة بالعيش الفينو نفدت وسط إقبال كبير من الأهالي عليها، مشيرا إلى تعاقب وصول السيارات الأخرى المحملة بالعيش الفينو تباعا لسد احتياجات الأهالي.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف مسؤلي مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس بالاشراف على عمليه نقل وتوزيع الخبز علي الأهالي لمكافحة ومحاربة الغلاء وإرتفاع أسعار الخبز السياحي ( الفينو) ولتخفيف العبء علي كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

أبدى المواطنون رضاهم عن جودة وسعر رغيف الفينو المقدم لهم مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية على مبادرته الكريمه لمحاربة الغلاء ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدوى الدخل.

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