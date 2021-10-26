استجابة لـ صدى البلد.. القابضة للمياه تحل أزمة انقطاع المياه في صقر قريش بمدينة نصر

استجابة لما نشر عبر خدمة بين الناس، على موقع صدى البلد، أنهت شركة المياه أعمال التصليح والصيانة التي تسببت في قطع التدفق عن منطقة صقر قريش في مدينة نصر.



وأرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: سكان منطقة صقر قريش بمدينة نصر يتضررون من انقطاع المياه المستمر؛ جاء فيه: أن شركة مياه الشرب بالقاهرة أفادت بأن الانقطاع؛ بسبب كسر خط مياه قطر200 مللي (بلوك 8 عمارة 45 مساكن صقر قريش) ولا زال العمل جاريا، والوقت التقريبي المتوقع لإنهاء الأعمال، حوالى ساعتين.

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