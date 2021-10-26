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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة للمياه تحل أزمة انقطاع المياه في صقر قريش بمدينة نصر

صدى البلد

استجابة لما نشر عبر خدمة بين الناس، على موقع صدى البلد، أنهت شركة المياه أعمال التصليح والصيانة التي تسببت في قطع التدفق عن منطقة صقر قريش في مدينة نصر.


وأرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: سكان منطقة صقر قريش بمدينة نصر يتضررون من انقطاع المياه المستمر؛ جاء فيه: أن شركة مياه الشرب بالقاهرة أفادت بأن الانقطاع؛ بسبب كسر خط مياه قطر200 مللي (بلوك 8 عمارة 45 مساكن صقر قريش) ولا زال العمل جاريا، والوقت التقريبي المتوقع لإنهاء الأعمال، حوالى ساعتين.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

 

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