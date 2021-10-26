كل شيء في وقته حلو.. ريهام حجاج في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة،ريهام حجاج،جمهورها،بأحدث ظهور لها، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت لجمهورها نصيحة بمناسبة حلول فصل الشتاء وقالت:"بمناسبة لسعة البرداللى ابتدت تهل علينا…فى الشتا بنبقى عايزين نعد في الشمس عشان تدفينا وفى الصيف بنبعد عنها عشان ما مانتحرقش مع إن هي هى نفس الشمس ماتغيرتش بس كل حاجه فى الدنيا ..ممكن فى وقت تنفعنا وفى وقت تانى تضرنا كل حاجة ليها وقتها الصح والمثل بيقول ..كل شىء فى وقته حلو ".



وعلم “صدى البلد” أن الفنانة ريهام حجاج استقرت على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد سيكون من إنتاج شركة العدل جروب.

وسيكون هذا المسلسل هو التعاون الأول بين ريهام حجاج والعدل جروب ؛ حيث ستكون هي البطلة الثالثة للشركة بعد النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم.

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها



حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج ، والذى أقيم بفيلا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث حضر كل من النجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، والنجمة نيللى كريم والإعلامية بوسى شلبى، والمنتج الكبير جمال العدل وأسرته، والفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض، وعدد من سيدات المجتمع وصديقات ريهام من خارج الوسط الفنى.

كما حضرت سيدة المجتمع لمياء حلاوة، وسيطر على حفل عيد الميلاد أجواء احتفالية متميزة، خاصة في ظل المفاجئة التي أعدها رجل الأعمال محمد حلاوة لزوجته ريهام حجاج، حيث أعد لها مفاجأة عبارة عن صندوق كبير بداخله صورة كبيرة تجمعهما، وبالونات وصور لها فضلا عن كتابة اسمها بالحروف، هذا بالإضافة إلى كتابة اسمها بالورود وبالأنوار ذات الإضاءات الجاذبة، وسط حديقة فيلتهما.

اخر أعمال ريهام حجاج

كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من “أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وآيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام” وغيرهم.