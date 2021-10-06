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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم عن ذكرى نصر أكتوبر: مصر عظيمة بتاريخها وأبطالها|خاص

نيللي كريم
نيللي كريم

روت النجمة نيللي كريم، ذكرياتها مع انتصار السادس من أكتوبر الذي يحل اليوم ذكراه الـ 48.

وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد: "مرة أخدت إجازة وكنت في سيناء بستمتع بالبحر والإجازة وصادف وقتها ذكرى الاحتفال بانتصار حرب أكتوبر".

وأضافت نيللي كريم: "وقتها قعدت أفكر إن في كام جندي مصري ضحى بحياته علشان إحنا نستمتع بجمال بلدنا وعلشان نعيش في سلام".

تابعت نيللي كريم: "شرف لكل فنان مصري إنه يعمل عمل وطني؛ بقالنا سنتين بنستمتع بمسلسل الاختيار؛ ونفسنا نشوف المزيد".


واختتمت نيللي كريم: "مصر عظيمة بتاريخها وأبطالها، ومصر أنجزت كثيرا جدا في  الفترة الأخيرة بجميع المجالات  والتطور واضح في كل شيء في وقت قصير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم ؛ بالذكرى الثامنة والأربعين على نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

و في الخامس من أكتوبر عام ١٩٧٣؛ أصدر الرئيس الراحل أنور السادات ؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ "التوجيه الإستراتيجي" للفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة.

وقال السادات في التوجيه الإستراتيجي:

بناءً على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم منى فى أول اكتوبر 1973 وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والاستراتيجى قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية الآتية:

١ -  إزالة الجمود العسكري الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973.

٢ - تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات.

٣ - العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.

وتنفذ هذه المهام  بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.
 

أوبريت كمل عبورك :

شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس في أوبريت " كمل عبورك" مع عدد من المطربين  أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفل المقام مركز  المنارة ضمن إحتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لإنتصار حرب اكتوبر.

الأوبريت شارك في غنائه بجانب بلقيس عدد من المطربين من بينهم تامر حسني ومصطفي حجاج وريهام عبد الحكيم وأبو وأخرين .

أوبريت " كمل عبورك "من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال  وقالت كلماته

كمل عبورك هو ده وقتك ودورك .. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصراكيد معاك

وصلت رسالتك وحي على العلم .. شوفنا فى طاقتنا انه مش عايز كسل .. والكل لازم يبقي ليه دور فى البلد وسمينا بإسم البلد وده حصل

اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم .. وعدك صريح على راي فلاح فصيح الل

للمرأة دور فى مجتمعنا .. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي اي فرد فى البلد وعمر دورها

انا كل يوم فى المدرسة بحي العلم ..الجندي عنده سلاح وانا عندي القلم اكيد هيكون ليا

قالوا اللى راحوا هيتنسوا مين اتنسي .. ده منسي درس بيدرسوا فى المدرسة.. ده الإختيار يايعيشك ياموتك .

نيللي كريم انتصار حرب السادس من أكتوبر ذكرى الأنتصار صدى البلد النجمة نيللي كريم

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