ريهام حجاج تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وتفاعل مع إطلالة ريهام حجاج عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

مشاء الله - زى القمر - ربنا يحميكى

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبدالعزيز، هند عبدالحليم وغيرهم.

العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.